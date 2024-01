Ons Jabeur é eliminada na 2ª fase do Aberto da Austrália por Andreeva, de 16 anos

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/01/2024 - 0:03 Para compartilhar:

A número 6 do mundo, a tunisiana Ons Jabeur, três vezes finalista do Grand Slam, foi eliminada na segunda rodada do Aberto da Austrália, nocauteada por 6-0 e 6-2 pela jovem russa Mirra Andreeva (47ª) em menos de uma hora nesta quarta-feira (noite de terça-feira pelo horário de Brasília).

Jabeur é a segunda tenista do top 10 na competição em Melbourne a ser eliminada precocemente, depois da tcheca Marketa Vondrousova, número 7 do mundo, derrotada em sua estreia, com problemas físicos.

Andreeva, já no Top 50 aos 16 anos e disputando seu primeiro Aberto da Austrália, enfrentará a francesa Diane Parry (72ª) ou outra russa, Kamilla Rakhimova (90ª), por uma vaga nas oitavas de final.

Esta é a primeira vitória da carreira da adolescente russa contra uma jogadora do Top 10. Precisamente aquela a que ela se refere quando lhe pedem para descrever o seu próprio estilo de jogo.

“Eu estava muito nervosa antes da partida, porque Ons (Jabeur) é uma fonte de inspiração para mim pela forma como ela joga. Antes de jogar no WTA Tour, sempre assistia às partidas dela”, disse Andreeva.

“No primeiro set joguei um tênis incrível, não esperava tanto de mim”, disse ela, sorrindo.

Andreeva chegou à terceira rodada de seu primeiro Grand Slam na temporada passada, em Roland Garros. Depois, às oitavas de final, em Wimbledon.

A siberiana vive em Cannes desde o início de 2022, onde treina sob o comando de Jean-René Lisnard e Jean-Christophe Faurel, ao lado da irmã mais velha, Erika (113ª aos 19 anos).

Jabeur já havia sido eliminada na segunda rodada em Melbourne, há um ano. Naquela ocasião, Andreeva chegou à final do torneio de juniores.

