Ônibus do cantor Thiago Carvalho capota em Minas Gerais e deixa seis feridos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/03/2024 - 20:39 Para compartilhar:

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas após um ônibus do cantor Thiago Carvalho capotar, na tarde desta quarta-feira, 20, na Rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre/MG. Equipe do artista se pronunciou nas redes sociais e informou que o sertanejo não estava no veículo no momento do acidente.

Através das redes sociais, a assessoria emitiu um comunicado para relatar o estado de saúde das vítimas.

“Pessoal, passando para tranquilizar vocês. Todos estão bem. Obrigado, Deus, por tua fidelidade”, disseram eles em publicação nos Stories do Instagram do cantor.

No veículo estavam 18 pessoas, entre músicos e equipe técnica. Pelo menos seis ficaram feridas, sendo duas com ferimentos mais graves. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre.

O ônibus estaria se deslocando de São Paulo em direção a Belo Horizonte quando aconteceu o capotamento. De acordo com a assessoria do cantor, a equipe havia partido de Telêmaco Borba/PR, onde Thiago Carvalho fez show na noite anterior.

Ele e a esposa também viajaram no veículo, mas haviam desembarcado em São Paulo, onde moram.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias