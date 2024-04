AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/04/2024 - 12:00 Para compartilhar:

O.J. Simpson, o ex-astro do futebol americano da NFL cuja absolvição em 1995 no chamado “julgamento do século” pelos assassinatos brutais de sua esposa e de um amigo chocou o mundo, morreu aos 76 anos, anunciou sua família nesta quinta-feira (11).

“No dia 10 de abril, nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à batalha contra o câncer”, escreveu sua família na rede social X.

