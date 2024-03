O espetáculo ‘Ser Artista’ chega aos palcos como último grito para a construção de uma carreira sólida

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/03/2024 - 19:33 Para compartilhar:

O espetáculo teatral “Ser Artista” é uma livre adaptação escrita por Regiana Antonini e Marcus Montenegro, do livro homônimo, de Marcus Montenegro e Arnaldo Bloch, e terá sua estreia, dia 6 de março, às 20h, quartas e quintas, de março e abril, no teatro dos 4.

“Ser Artista” transcende as fronteiras tradicionais da expressão artística e se manifesta como um movimento vivo e prático que celebra a arte em todas as suas formas.A peça de teatro homônima, baseada no livro e desenvolvida a partir da visão de Marcus Montenegro, é uma experiência teatral emocionante que nos transporta para o mundo dos artistas e suas divas. Através da interpretação de talentosos atores e atrizes, a peça nos permite mergulhar nas vidas, paixões e desafios enfrentados por esses artistas excepcionais.

Elas, cada uma com suas peculiaridades, lutaram e desbravaram o caminho para que outras mulheres tivessem seu papel de forma ativa na sociedade, sendo valorizadas como artistas e possuindo voz para se manifestarem e conquistarem suas posições de desejo. Essas damas possuem grande representatividade e importância cultural e histórica, o espetáculo

Ser Artista visa homenagear essas mulheres icônicas, matando a saudade do público em relação aquelas que já se foram e ensinando as novas gerações a importância que elas tiveram, tanto na área artística quanto no pioneirismo brasileiro na luta pelo feminismo.

“ A peça é o meu último grito, é para alertar. Esse espetáculo veio para homenagear as mulheres, com quem eu trabalhei e trabalho. E, principalmente, mostrar para a sociedade e para a classe artística o legado que elas deixaram com a construção de um trabalho sólido e sério através das suas produções teatrais. É o último grito para essa geração que está chegando se inspirar no que há de melhor e consistente para como construir uma carreira sólida no mundo da atuação.”, afirma Montenegro

SINOPSE

“Ser Artista” é uma declaração de amor às grandes divas do teatro, uma jornada emocional e uma reflexão sobre o poder transformador da arte e da amizade. Uma peça que nos lembra que a vida é efêmera, mas olegado das grandes artistas é eterno

Em uma noite chuvosa no Rio de Janeiro, o agente teatral (interpretado por Anderson Müller) é deslumbrado pela produção de uma peça no teatro Copacabana Palace. No camarim, ele encontra a icônica atriz Nathália Timberg, sem saber que, no futuro, ela se tornaria sua amiga e conselheira. Assim começa uma jornada emocionante através da vida desse agente, desde sua infância no subúrbio até se tornar um produtor renomado. Ao longo de sua carreira, ele é influenciado e inspirado por algumas das maiores divas do teatro brasileiro. Bibi Ferreira, Marília Pêra, Tônia Carrero, Rosamaria Murtinho, Zezé Motta, Irene Ravache, Camila Amado, Eva Wilma e Nicette Bruno compartilham suas histórias, paixões e sabedoria com ele, ensinando-o sobre disciplina, informação, formação e respeito pelo teatro. Cada uma dessas atrizes extraordinárias (interpretadas por Leona Cavalli) assume o papel da outra, revelando suas vidas, desafios e triunfos no palco e na vida real. Através de depoimentos emocionantes e interpretações brilhantes, a peça celebra a força, coragem e espiritualidade das artistas que moldaram a história do teatro brasileiro. Mas a história toma um rumo inesperado quando um convite para um almoço especial na casa de Nicette Bruno é interrompido pela fragilidade da vida.

AUTORES

Marcus Montenegro

Há 37 anos no mercado, onde reúne mais de 300 contratados, entre atores, autores e diretores, o empresário Marcus Montenegro, CEO da Montenegro Talents, agora leva seus ensinamentos ao grande público. Em sua obra “Ser Artista”.

Regiana Antonini

Nascida em Belo Horizonte, Regiana Antonini iniciou sua carreira no Rio de Janeiro, quando formou-se na CAL – Casa de Artes de Laranjeiras. Com uma trajetória de sucesso, Ela atua como atriz, diretora, dramaturga, professora, escritora, autora e redatora. Ganhou o prêmio Sharp de Melhor Autora com o espetáculo “Futuro de Pretérito”, em 1996. Nos 20 anos de trabalho como autora, já escreveu 48 textos teatrais.

DIREÇÃO

Beth Goulart

Com o amor pelas artes herdado dos pais, Nicette Bruno e Paulo Goulart, a atriz Beth Goulart não poderia seguir outro caminho. O início de sua carreira foi no teatro, onde fez inúmeros espetáculos recebendo vários prêmios de melhor atriz em 2000 por “Decadência” e “Somos Irmãs” em sua carreira até hoje brilha na direção e atuação de “Simplesmente eu, Clarice Lispector” onde recebeu todos os prêmios de atriz e melhor espetáculo. Passou pelo cinema em obras como “Carlota Joaquina”, “Eternamente Pagu”, “Amores Possíveis”, “Dois Córregos” , ” A Casa da Mãe Joana” e “Nada a Perder l e ll”.

ELENCO

Leona Cavalli

Premiada no teatro, no cinema e na TV, Leona Cavalli nasceu em Rosário do Sul (RS), fez sua primeira peça aos 6 anos, na escola e, aos 16, participou de “Valsa nº 6, de Nelson Rodrigues, em Porto Alegre. Cursou Artes Cênicas da UFRS e Direito na PUC. Envolvida com o teatro, largou o Direito, mudou-se para São Paulo e passou a se dedicar somente à interpretação, trabalhando ainda como diretora e produtora. Leona Cavalli também fez trabalhos na TV até que em 2012, ao viver Zarolha no remake de Gabriela, roubou a cena, ganhando elogios de público e crítica.

Anderson Müller

Anderson Müller tinha 18 anos quando, em 1987, viveu o personagem Quibe Frito, na novela Brega e Chique, um grande sucesso. Foi o início de uma carreira que incluiu permanente dedicação e aperfeiçoamento. Dali para frente fez diversas participações na TV, em novelas e seriados como Bebê a Bordo, Quem é Você, Malhação, Carga Pesada e América. Em 2009, sua interpretação do guarda Abel, em Caminho das Índias, representou outro momento de grande visibilidade.





