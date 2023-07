‘Nunca imaginei que poderia ter sido da forma como foi’, diz Ary Borges

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 10:37 Compartilhe

Com Marta no banco de reservas durante a maior parte do jogo, a seleção brasileira ganhou uma nova heroína nesta segunda-feira, na estreia na Copa do Mundo. Ary Borges foi o grande destaque da goleada sobre o Panamá por 4 a 0, com três gols e uma assistência, e não escondeu a surpresa pela performance de alto nível na cidade de Adelaide, na Austrália.

“Nunca imaginei que poderia ter sido da forma que foi”, disse a meio-campista, em entrevista à TV Globo. “Realmente, nem nos meus melhores sonhos… Esperei muito por este momento. É um sonho poder estar aqui, jogar uma Copa do Mundo. É um dos melhores dias da minha vida. Estou muito feliz pelos três gols, mas o principal é pela estreia mesmo. Foi uma bela partida que fizemos, nos impusemos em campo. Nada melhor do que começar a Copa com os três pontos, que são muito importantes.”

Ary demonstrou toda sua surpresa pelo grande desempenho ao comemorar o primeiro gol. Emocionada, caiu na grama para celebrar entre lágrimas. “Foi muita emoção, de lembrar tudo o que fiz para poder estar aqui. Hoje foi um dia que teve um misto de sentimentos. Eu chorei, eu fiquei ansiosa para começar o jogo. Lembrei da minha família, de onde eu vim…”, comentou a jogadora, emocionada novamente.

Ao balançar as redes por três vezes, Ary Borges entrou para um restrito grupo de jogadoras que marcaram este número de gols numa estreia de Copa pelo Brasil. Esta lista conta com Pretinha e Sissi (1999) e Cristiane (2019).

“É uma honra participar desse seleto time da seleção brasileira e hoje eu tive a honra de jogar com a maior de todas”, comentou Ary Borges, em referência a Marta, que entrou em campo em seu lugar. “Ela é uma líder que representa o sonho de cada uma de nós. É mais uma história que eu vou poder contar pelo resto da minha vida.”

Apesar da goleada, a meio-campista manteve a cautela. “A Ary hoje está muito realizada, mas sabe que é só o primeiro passo de um caminho muito longo”, disse a jogadora, falando sobre si mesma na terceira pessoa.

A seleção brasileira volta a campo no sábado para enfrentar a França, adversário mais complicado deste Grupo F, às 7 horas, pelo horário de Brasília.

