Nova lista para saída de Gaza fica sem brasileiros

Uma nova lista autorizando a saída de estrangeiros da Faixa de Gaza foi divulgada nesta terça-feira (7). Mais uma vez, nenhum brasileiro foi incluído na relação.

Ao todo, segundo o embaixador Alessandro Candeas, 605 pessoas com cidadanias de oito países serão autorizadas a deixar a região. O governo brasileiro aguarda a liberação para que 34 pessoas cruzem a fronteira entre Rafah e o Egito.

A fronteira ficou quase 2 dias fechadas, de domingo (5) a segunda-feira(6). O governo egípcio não explicou oficialmente o motivo do fechamento e da suspensão de novas autorizações para que estrangeiros saíssem da Faixa de Gaza durante esse período. Até então, haviam sido divulgadas 4 listas, que autorizavam a saída de cerca de 2.240 pessoas, entre feridos, estrangeiros e portadores de dupla nacionalidade.

Na sexta (3), o chanceler israelense, Eli Cohen, disse ao seu par brasileiro, Mauro Vieira, que todos deveriam sair até a quarta (8).

Para sair, é preciso autorização do Egito, o destino, de Israel, que quer monitorar a evasão de terroristas, dos EUA e do Qatar. O processo é tortuoso, o que leva a questionamentos no Brasil acerca da demora, em particular pelo fato de o país ter boas relações com todos os lados envolvidos.

