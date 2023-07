“Nós temos a força”: em entrevista exclusiva a IstoÉ, a magnética Baby do Brasil, 70 anos, reflete sobre sua história e fala sobre os planos para o futuro

Hélio Gomesi Hélio Gomes - https://istoe.com.br/autor/helio-gomes/ 14/07/2023 - 12:32 Compartilhe

Uma artista múltipla e magnética. Uma instituição da música brasileira há mais de 50 anos. Uma personagem peculiar e poderosa — no melhor sentido da palavra. Dona e catalisadora de uma voz com tantos adjetivos possíveis que fica até complicado traduzir.

Baby do Brasil nunca passou despercebida. E nunca passará.

Nesta entrevista exclusiva a IstoÉ, a cantora fala sobre as revelações que teve no seu início de carreira e que a levaram ao big bang dos Novos Baianos. Um daqueles raros casos em que tudo se encaixa em uma engrenagem de sonho, som e poesia.

A conversa também passeia, claro, pela vida pessoal de Baby e sua quase insaciável busca espiritual. Um processo no qual sua relação com Thomaz Green Morton — o “Homem do Rá —, sua fascinação pelos mistérios da física quântica e um sem-fim de experimentos religiosos materializam-se numa só entidade: a pastora evangélica — também conhecida como popstora ou punkstora — Baby do Brasil, fundadora do Ministério do Espírito Santo de Deus, em Nome do Senhor Jesus Cristo.

Confira abaixo a íntegra da entrevista exclusiva com Baby do Brasil.

Baby do Brasil está em turnê com seu novo show, “In Concert”. Confira a agenda e encontre mais informações abaixo:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias