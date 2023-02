Norrie vence Alcaraz e é campeão do Rio Open

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/02/2023 - 20:48 Compartilhe

O britânico Cameron Norrie, segundo cabeça de chave e décimo terceiro do ranking mundial, conquistou o torneio ATP 500 do Rio de Janeiro, o Rio Open, ao vencer o atual campeão e número dois do mundo, o jovem espanhol Carlos Alcaraz, por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 7/5 neste domingo.

O canhoto de 27 anos surpreendeu o grande favorito e ergueu seu primeiro troféu do ano, após derrotas nas finais de Auckland e Buenos Aires.

Na decisão do torneio argentino, disputada na semana passada, o espanhol de 19 anos havia sido seu algoz.

Norrie conquistou seu quinto título, no qual se destaca o Indian Wells Masters de 2021, ao aproveitar os inúmeros erros do prodígio espanhol, que não soube gerir as vantagens que teve ao longo do jogo, que teve duas horas e 41 minutos de duração no saibro do Jockey Club.





A revanche tem um sabor duplo para o britânico: além de vingar a derrota na Argentina, priva Alcaraz de empatar com o sérvio Novak Djokovic no topo do ranking mundial.

“Enfrentar Carlos é sempre muito difícil”, disse Norrie à transmissão da televisão. “Eu estava ficando muito cansado e disse a mim mesmo que tinha que aproveitar, e consegui a vitória”.

Depois de vencer pela primeira vez o principal torneio de tênis da América do Sul, Norrie participará do Aberto do México, que será disputado a partir desta segunda-feira no balneário de Acapulco.

Alcaraz, que ao conquistar o Rio Open 2022 se tornou o tenista mais jovem a vencer um torneio ATP 500, também disputará a competição mexicana.

Embora buscasse o inédito bicampeonato no torneio carioca, o ibérico terá que se contentar com o vice, no segundo torneio que disputou após superar uma lesão abdominal que o fez desistir de participar do Masters de Paris em novembro e um desconforto muscular na perna direita que o privou do Aberto da Austrália em janeiro.

Djokovic venceu em solo australiano o que o levou ao número 1, posição que ocupou durante vinte semanas como o tenista mais jovem a chegar ao topo do ranking da ATP.





