Netflix: todos os filmes e séries que chegam ao streaming em agosto

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 28/07/2023 - 1:20 Compartilhe

O mês de agosto está chegando, e com ele vários lançamentos dos streamings mais conhecidos do mundo, incluindo a Netflix que está com várias novidades. Considerado por muitos o mês com a maior quantidade de grandes produções da plataforma, a companhia promete conquistar ainda mais fãs.

Entre os principais lançamentos de agosto estão os novos episódios de Heartstopper, Ragnarok e da adaptação de One Piece.

Novas séries na Netflix em agosto

Insecure – Novas Temporadas (1º de agosto)

Heartstopper – 2ª Temporada (3 de agosto)

O Poder e a Lei – 2ª Temporada – Parte 2 (3 de agosto)

Roubo por Vingança – 1ª Temporada (3 de agosto)

Mandou Bem: Desafio dos Confeiteiros – 1ª Temporada (4 de agosto)

Zumbiverso – 1ª Temporada (8 de agosto)

Império da Dor – 1ª Temporada (10 de agosto)

Down for Love – 1ª Temporada (11 de agosto)

O Eleito – 1ª Temporada (16 de agosto)

Família Upshaw – Parte 4 (17 de agosto)

Mask Girl – 1ª Temporada (18 de agosto)

Ragnarök – 3ª temporada (24 de agosto)

One Piece: A Série – 1ª Temporada (31 de agosto)

Novos filmes

Amor À Três (1º de agosto)

Operação: Arma Secreta (2 de agosto)

100 Coisas para fazer antes de virar Zumbi (3 de agosto)

De Frente (3 de agosto)

Jagunjagun: O Guerreiro (10 de agosto)

Um Romance do Além (10 de agosto)

Agente Stone (11 de agosto)

Jovens Bruxas: Nova Irmandade (15 de agosto)

10 Dias de um Homem Mau (18 de agosto)

Mundo Grua (18 de agosto)

Documentários e especiais

Jake Paul, o Garoto Problema (1º de agosto)

Contaminação: A Verdade Sobre o Que Comemos (1º de agosto)

Mark Cavendish: Pedalando Até o Fim (2 de agosto)

As Últimas Horas de Mario Biondo (3 de agosto)

O Homem Mais Procurado da Índia (4 de agosto)

Untold: Johnny Football (8 de agosto)

Untold: A Vergonha do Doping (15 de agosto)

Em Casa Com Tyson Fury – 1ª Temporada (16 de agosto)

Johnny Depp x Amber Heard – 1ª Temporada (16 de agosto)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias