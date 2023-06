Netflix divulga trailer da terceira temporada de ‘The Witcher’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/06/2023 - 18:50 Compartilhe

O trailer oficial da terceira temporada de The Witcher foi divulgado pela Netflix, na última quinta-feira, 8. O Volume 1 inclui os episódios um ao cinco e estará disponível mundialmente no póximo dia 29. Já o Volume 2, que contará com os episódios seis a oito, estreia em 27 de julho.

A série de fantasia conta com Henry Cavill (ex-Superman da DC Studios) por mais um ano no papel do “bruxão” Geralt de Rivia, depois que o ator anunciou que sairia da produção para se dedicar a outros projetos.

No elenco, também estão Anya Chalotra, como Yennefer De Vengerberg; Freya Allan, como Princesa Cirilla de Cintra; e Joey Batey, como Jaskier.

“Enquanto monarcas, magos e feras do continente competem para capturar Ciri, Geralt a leva para um esconderijo, determinado a proteger sua família recém-reunida contra aqueles que ameaçam destruí-la”, diz a sinopse oficial da terceira temporada.

E continua: “Encarregada do treinamento mágico de Ciri, Yennefer os leva à fortaleza protegida de Aretuza, onde esperam descobrir mais sobre os poderes inexplorados da menina; em vez disso, eles descobrem que caíram em um campo de batalha de corrupção política, magia negra e traição. Eles devem lutar, colocar tudo em risco – ou arriscar perder um ao outro para sempre”.

