Netflix anuncia Linda Hamilton para 5ª temporada de ‘Stranger Things’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/06/2023 - 20:35 Compartilhe

Stranger Things, da Netflix, teve mais um nome confirmado para o elenco da Quinta Temporada: Linda Hamilton, conhecida por ter interpretado Sarah Connor no filme O Exterminador do Futuro (1984), Exterminador do Futuro 2: o Dia do Julgamento (1991) e suas outras sequências.

O anúncio foi feito durante o Netflix Tudum na noite deste sábado, 17, por Arnold Schwarzenegger, que estava no palco para falar sobre a nova temporada de Fubar e aproveitou para introduzir o vídeo de apresentação de sua “velha amiga” ao elenco de Stranger Things.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias