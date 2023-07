Netflix abre vaga para gerente de inteligência artificial com salário milionário

A Netflix, gigante do streaming, está oferecendo um salário de até US$ 900 mil (mais de 4 milhões na cotação atual) para um gerente de inteligência artificial (IA). O cargo, que está sendo aberto em San Francisco, Califórnia, será responsável por liderar a equipe de IA da empresa e desenvolver novas tecnologias para melhorar a experiência dos usuários.

O candidato ideal terá um PhD em IA ou uma área relacionada, e pelo menos 10 anos de experiência no setor. Também será necessário ter experiência em liderança e gestão de projetos.

A Netflix é uma das empresas mais inovadoras do mundo, e seu investimento em IA é um reflexo dessa tendência. A empresa está constantemente desenvolvendo novas tecnologias para melhorar a experiência dos usuários, e o novo gerente de IA terá um papel fundamental nesse processo.

O salário de US$ 900 mil é um dos mais altos já oferecidos para um cargo de gerente de IA. Isso reflete a importância que a Netflix dá à IA, e também a dificuldade de encontrar profissionais qualificados para esse cargo.

A Netflix é uma empresa líder no setor de streaming, e seu investimento em IA é uma garantia de que ela continuará a ser uma das empresas mais inovadoras do mundo. O novo gerente de IA terá um papel fundamental nesse processo, e a oportunidade de trabalhar na Netflix é uma das mais cobiçadas do setor de tecnologia.

Por que a Netflix quer pagar um salário tão alto?

A Netflix está pagando um salário tão alto para o gerente de IA porque acredita que a tecnologia é crítica para o futuro da empresa. A IA pode ser usada para melhorar a experiência dos usuários de várias maneiras, como personalizando recomendações, melhorando a segurança e desenvolvendo novos conteúdos.

A Netflix também está competindo com outras empresas de tecnologia por talentos em IA. As empresas de tecnologia estão constantemente investindo em IA, e o mercado de talentos em IA é muito competitivo. A Netflix está pagando um salário alto para o gerente de IA para garantir que ela seja capaz de atrair os melhores talentos do mercado.

