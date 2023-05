Nasdaq sobe com dados de inflação dos EUA e lançamento da Alphabet

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/05/2023 - 17:58 Compartilhe

Por Carolina Mandl e Shristi Achar A

(Reuters) – O índice de tecnologia Nasdaq encerrou esta quarta-feira em seu nível intradiário mais alto em mais de oito meses, impulsionado por um aumento ligeiramente abaixo do esperado da inflação dos Estados Unidos para abril e pelo mais recente lançamento de inteligência artificial da Alphabet..

O Departamento do Trabalho dos EUA apontou que o índice de preços ao consumidor norte-americano subiu 4,9% em abril na comparação anual, um pouco abaixo das expectativas de um aumento de 5%, o que intensificou esperanças de que o ciclo de alta da taxa de juros do Federal Reserve esteja próximo do fim.

O índice mês a mês em abril subiu 0,4%, depois de ganhar 0,1% em março.

O Nasdaq foi ajudado por uma alta de 4,10% na Alphabet depois que a empresa lançou mais recursos de inteligência artificial para seu principal produto, seu mecanismo de pesquisa Google, em resposta à concorrência da Microsoft.

Ações de tecnologia de grande capitalização, que incluem Apple e Microsoft também ganharam 1,04% e 1,73%, respectivamente.

O setor de tecnologia do S&P 500, que é mais sensível aos juros, subiu 1,22% e o de serviços de comunicações avançou 1,69%.

Operadores de futuros de juros do Fed precificam uma pausa nos incrementos da taxa básica na reunião do banco central norte-americano de junho e menos de 5% de chance de outro incremento de 0,25 ponto-percentual.

O Dow Jones teve variação negativa de 0,09%, para 33.531,33 pontos. O S&P 500 ganhou 0,45%, a 4.137,64 pontos. O Nasdaq avançou 1,04%, a 12.306,44.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias