Napoli alivia sua crise, vence Fiorentina e vai à final da Supercopa da Itália

O Napoli se classificou para a final da Supercopa da Itália com uma vitória maiúscula de 3 a 0 sobre a Fiorentina, nesta quinta-feira (18), em Riade, na Arábia Saudita, o que dá uma injeção de ânimo em meio a uma temporada sombria.

O atual campeão italiano saiu na frente aos 22 minutos com um gol do argentino Gio Simeone e manteve a curta vantagem até a reta final da partida, quando Alessio Zerbin, que havia entrado no jogo pouco antes, aumentou com uma ‘dobradinha’ em três minutos (84′ e 86′).

A Fiorentina teve a oportunidade de empatar pouco antes do intervalo, mas Jonathan Ikoné desperdiçou um pênalti aos 44. No segundo tempo os toscanos não encontraram a fórmula para vencer o adversário.

Na final de segunda-feira, que também será disputada na capital saudita, o Napoli enfrentará Inter de Milão ou Lazio, que duelam nesta sexta-feira na outra semifinal.

A Inter de Milão venceu as duas últimas edições da Supercopa da Itália e é o atual líder da Serie A, sendo o grande favorito para se tornar supercampeão do seu país.

O Napoli, que venceu com sobras a Serie A da temporada passada, já perdeu as esperanças de manter o ‘Scudetto’. Está em oitavo lugar, vinte pontos atrás da Inter.

Na Copa da Itália sofreu um duro golpe ao ser eliminado pelo Frosinone (4-0) nas oitavas de final e na Liga dos Campeões terá pela frente o Barcelona.

Depois de 2018 e 2019, a Supercopa da Itália é disputada pela terceira vez na Arábia Saudita. Nesta ocasião estreia uma fórmula inédita com quatro times, o campeão da última Serie A (Napoli) e o vice-campeão (Lazio), além do vencedor da última Copa da Itália (Inter) e sua vítima na final daquele edição do torneio (Fiorentina).

— Resultados da Supercopa da Itália em Riade:

– Semifinais:

Quinta-feira:

Napoli 3 Simeone (22′), Zerbin (84′ e 86)

Fiorentina 0

Sexta-feira (16h00):

Inter de Milão

Lazio

– Final:





Segunda-feira (16h00):

Napoli – Inter de Milão ou Lazio

jr/dr/cl/aam

