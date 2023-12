Nadal volta às quadras quase um ano depois com derrota nas duplas pelo ATP de Brisbane

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/12/2023 - 10:05 Para compartilhar:

O tenista Rafael Nadal voltou às quadras com derrota na categoria de duplas do ATP de Brisbane, neste domingo, interrompendo um jejum de quase um ano desde a sua eliminação no Aberto da Austrália em janeiro de 2023. Em seu retorno, o espanhol atuou ao lado de Marc Lopez e perdeu o duelo para Max Purcell e Jordan Thompson por 2 sets a 0 (6/4 e 6/4).

Este foi o primeiro contato de Nadal em uma partida antes da estreia no torneio na categoria simples. Nesta terça-feira, ele tem um encontro marcado com Dominic Thiem nas quadras de Brisbane.

Após passar um ano envolvido com contusões e problemas físicos, Nadal espera agora marcar uma nova fase em sua carreira voltando a competir em alto nível e brigar novamente pelos principais torneios do circuito da ATP.

“Contente por estar aqui novamente. Escolhi esse torneio para voltar a competir porque a Austrália lembra boas recordações. Fui muito feliz aqui e também estou satisfeito por poder rever companheiros (adversários) de outros países.

O duelo deste domingo teve um sabor de reencontro. De acordo com o jornal espanhol “Marca”, ele se mostrou combativo e com bastante iniciativa na partida, mas também abriu sorrisos pelo fato de estar novamente apto a competir.

O confronto começou equilibrado. O primeiro set teve um início equilibrado com a dupla australiana quebrando o serviço de Nadal e Lopez no quinto game. Com o 3 a 2 no placar, Purcell e Thompson conservaram a vantagem e definiram o triunfo em 6 a 4.

A segunda parcial manteve o enredo do início do jogo e também mostrou igualdade nas ações das duas duplas. Os australianos abriram vantagem no sétimo game e sustentaram seus serviços. Mais solto em quadra, Nadal ainda diminuiu o placar em 5 a 4, mas os rivais mais uma vez foram regulares e fecharam o confronto com um novo 6 a 4 e 2 sets a 0.

Após a vitória deste domingo sobre Rafael Nadal e Marc Lopez, Max Purcell e Jordan Thompson enfrentam, na segunda rodada de duplas, o croata Nikola Mektic e o francês Hugo Nys.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias