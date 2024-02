Na zona de rebaixamento do Paulistão, Guarani afasta CEO e demite executivo e auxiliar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/02/2024 - 11:33 Para compartilhar:

Sem vencer há seis jogos e dentro da zona de rebaixamento do Paulistão, o Guarani anunciou mudanças em seu departamento de futebol na noite deste domingo, logo após a derrota para a Portuguesa, por 1 a 0, no estádio do Canindé, em São Paulo.

A diretoria do Guarani anunciou o desligamento do superintendente de futebol Juliano Camargo e o auxiliar técnico Rodrigo Leitão. O comunicado do clube campineiro ainda informou que o CEO Ricardo Moisés foi afastado do departamento de futebol, permanecendo de forma exclusiva nas funções administrativas. Assim, Danilo Silva, então diretor técnico, assume o cargo de superintendente de futebol.

“O Guarani Futebol Clube informa que o superintendente de futebol Juliano Camargo e o auxiliar técnico Rodrigo Leitão foram desligados do Clube. A agremiação comunica também que o CEO Ricardo Moisés foi afastado do departamento de futebol, permanecendo de forma exclusiva nas funções administrativas. Danilo Silva, então diretor técnico, assume o cargo de superintendente de futebol”, disse o clube, em comunicado.

Com o Guarani na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, a torcida estava enfurecida com o planejamento da diretoria, e usou as redes sociais para questionar o trabalho do executivo de futebol, Juliano Camargo. Ele é apontado como maior responsável pela escolha do novo técnico – Claudinei Oliveira – e por muitos reforços alvo de muitas críticas por parte da torcida.

Rebaixado com o Ceará-CE no Brasileirão, Juliano chegou ao Guarani com carta branca e montou o elenco bugrino com contratações caras como o atacante Pablo Thomaz, o lateral-esquerdo Hélder, o zagueiro Ryan, além de Gabriel, Heitor, Marlon e, principalmente o meia Chay, o mais alto salário do elenco e que não está bem física e clinicamente.

Os seus últimos atos também foram bem contestados. Após a dispensa de Umberto Louzer, a direção optou pela contratação de Claudinei Oliveira, que vinha capengando com a Chapecoense, inclusive ameaçado de queda no Campeonato Catarinense.

O novo técnico assumiu o cargo durante a semana com inúmeros cuidados com as palavras, alegando que o tempo seria curto, que precisaria conhecer melhor os jogadores. Claudinei Oliveira viu da arquibancada a derrota do Guarani para o Novorizontino por 2 a 0, em Novo Horizonte. Depois ele comandou o time no empate por 2 a 2 com o Santo André, no estádio Brinco de Ouro. Por fim, perdeu no Canindé para a Portuguesa.

