Na estreia de Felipão, Atlético-MG empata com o Fluminense e se mantém no G-4 do Brasileiro

Contratado pelo Atlético-MG para substituir Eduardo Coudet, o técnico Luiz Felipe Scolari estreou no seu novo clube com empate no confronto direto pelo G-4 diante do Fluminense, por 1 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 11ª rodada do Brasileirão. O experiente goleiro Fábio, com grandes defesas, principalmente no segundo tempo, evitou que a estreia do treinador fosse ‘perfeita’.

Guga marcou contra, mas seu companheiro de posição, Samuel Xavier, emendou um belo chute de fora da área para deixar tudo igual. Com o empate, o Atlético-MG continua no quarto lugar, agora com 19 pontos, perdendo a chance de encostar ainda mais nos líderes. Já o Fluminense é o quinto, com 18. Ambos podem ser superados pelo Grêmio nesta quinta-feira.

Fábio, aos 42 anos, foi o ponto alto do instável Fluminense, fazendo grandes defesas no decorrer da partida. Já o torcedor do Atlético-MG viu um time mais leve sem Eduardo Coudet, porém, com os mesmos erros de marcação e dependendo de uma boa noite de Hulk para se sobressair em campo.

A partida começou bastante equilibrada e os primeiros 15 minutos indicaram 50% de posse de bola para ambos. Quem deu as caras primeiro foi o Atlético-MG. Sob olhares de Felipão, já no banco de reservas, mas sem comandar, o time assustou com Paulinho arriscando de fora da área e obrigando Fábio a espalmar para escanteio. Os visitantes eram mais incisivos quando subiam ao ataque, enquanto o Fluminense seguia tímido, deixando a torcida sem paciência.

Quando aumentou a pressão, o Atlético-MG tirou o zero do placar. Guilherme Arana cruzou e Guga, na tentativa de escorar para Fábio, acabou mandando contra as próprias redes. O gol fez a torcida do Fluminense protestar contra o time, que vive instabilidade na temporada, porém antes da ida aos vestiários, os donos da casa empataram. Ganso cobrou falta na área, a defesa atleticana afastou parcialmente e Samuel Xavier emendou de primeira para marcar um belo gol em Volta Redonda, aos 45 minutos.

O Atlético voltou a todo vapor para o segundo tempo, mas parou no goleiro Fábio. Aos 42 anos, o arqueiro demonstrou elasticidade ao defender o chute colocado de Pavón. Depois, mostrou que está com o reflexo em dia, evitando o que seria um golaço de Paulinho, de letra. Instável, o time de Diniz não conseguia repetir as apresentações do início da temporada. Sem conseguir trocar passes e pressionar o adversário, o Fluminense ficou refém de bolas alçadas para Cano, que pouco conseguiu traduzir em finalizações.

Sem muitas chances, a partida foi esfriando em Volta Redonda. O Atlético até seguia com mais posse, mas já deixava espaço para o Fluminense contra-atacar. Na reta final, o jogo ficou amarrado de vez. Marcado por muitas faltas e reclamações dos dois lados, o árbitro Ramon Abatti Abel começou a distribuir cartões, deixando ambos os times nervosos, sobrando até um cartão vermelho para Fernando Diniz, por excesso de reclamação.

A dupla volta a campo no sábado, pela 12ª rodada. Às 18h30, o Fluminense recebe o Bahia, desta vez no Maracanã. No mesmo horário, o Atlético-MG visita o Fortaleza, na Arena Castelão, no nordeste brasileiro.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 ATLÉTICO-MG

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Guga (Felipe Andrade); André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Lelê (Martinelli), Keno (Gabriel Pirani) e Germán Cano (John Kennedy). Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho (Edenílson) e Hyoran (Igor Gomes); Pavón (Vargas), Hulk e Paulinho (Patrick). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS – Guga (contra), aos 34, e Samuel Xavier, aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS – Hyoran, Battaglia, Hulk e Guilherme Arana (Atlético-MG); André, Fernando Diniz e John Kennedy (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO – Fernando Diniz (Fluminense).

RENDA – Não disponível.





PÚBLICO – 7.788 presentes.

LOCAL – Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

