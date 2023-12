Musa da Portela, Alice Alves não economiza no look e brilha em noite de mini desfile na Cidade do Samba

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/12/2023 - 18:19 Para compartilhar:

Pouca roupa, muito brilho e zero economia. Esse é o lema de Alice Alves, musa da Portela. A beldade, foi um dos destaques na Cidade do Samba, onde aconteceu neste sábado, 02, a segunda noite de desfiles compactos das agremiações do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Além de muita simpatia e samba no pé, Alice colocou as lindas curvas de corpo para jogo em look avaliado em mais de 10 mil reais, inspirado na Rainha dos Mares, Iemanjá.

Criado pelo estilista Guilherme Alves, que também assina os figurinos de Viviane Araújo, o body super cavado, na cor da escola de Madureira usou e abusou da transparência e do brilho, somando cerca de 15 mil cristais Swarovski, além de muitas conchas e pérolas. O look ganhou ainda mais destaque com o aplique longo e cacheado, feito de cabelo natural, usado por Alice.

“O look foi todo confeccionado exclusivamente para essa noite. E a Alice sempre pede que não economize e que seja um figurino ousado que explore o belo corpo que ela tem”, explicou Guilherme Alves, sobre a exigência da beldade, que chega a fazer cerca de 60 roupas ao longo de cada período de ensaios de carnaval.

“Não gosto de repetir os looks mas também não me importo se tiver que usar. Existem figurinos tão lindos e confortáveis que não merecem ser usados uma única vez. Tenho um acervo enorme e não me desfaço deles. Guardo com carinho todos!”, conta Alice Alves, que chegou a ser considerado pelos foliões uma das beldades mais bem vestidas do carnaval 2023.

