Mulher usa IA para inserir acompanhantes em fotos e causar ciúmes em ex-namorados

Uma mulher de Nova York desenvolveu uma maneira de deixar seus ex-namorados com ciúmes mesmo sem estar com ninguém, apenas usando IA generativa para adicionar digitalmente novos companheiros em suas fotos online, como visto em um vídeo com 55 milhões de visualizações no TikTok.

“Meu ex seguiu em frente, então tive que lançar um novo namorado rapidamente”, declarou Madeline Salazar, 29, no texto sobreposto ao clipe em seu gerador virtual de namorado.

No vídeo, com a legenda “Eu ganho todos os rompimentos”, a moradora de Manhattan demonstra como ela modifica uma foto dela sentada sozinha no metrô para que pareça que ela está com um novo namorado.

Salazar simplesmente digita “homem descansando a cabeça no ombro” em seu programa Adobe e – pronto – a imagem de um homem misterioso hiper-realista aparece, usando-a como apoio de cabeça. Ela então examina uma lista de opções, como uma criadora de videogame, antes de escolher seu novo “acompanhante”.

Outras almas gêmeas sintéticas incluem um homem pegando a mão do mago digital enquanto ele a guia por um terraço, e um homem apoiando a mão na perna dela enquanto trabalham em uma cafeteria.

Exigir vingança virtual não foi tarefa fácil.

“Os três clipes do vídeo duraram cerca de duas horas e meia”, disse Salazar ao Kennedy News and Media. “Qualquer coisa que envolva humanos é muito difícil.”

No entanto, a estratégia de vingança alimentada por IA aparentemente rende dividendos, já que sua postagem decolou como um incêndio com um admirador dizendo: “Isso é tão gratificante de assistir”.

Até a conta oficial do Photoshop pesou, escrevendo: “Isso é o que chamamos de dedicação”.

Enquanto isso, os críticos a chamaram de “triste” e “tóxica” por aparentemente dedicar tanto tempo para dar castigo online a ex-namorados.

No entanto, o mago digital afirmou desde então que a frase sobre a mudança de seu ex era na verdade uma piada e que ela não implantou o simulador de alma gêmea para se vingar de um ex – pelo menos não ainda.

“Isso era mais para ser consumido como comédia, mas nem todo mundo entende meu humor”, lamentou o Gothamite. Ela disse que eles também ilustram como “você realmente não pode acreditar em nada que vê online”.

Apesar da natureza satírica do vídeo, Salazar afirma que muitos fãs queriam contratar seus serviços como geradora de ciúmes românticos.

“Recebo comentários e mensagens todos os dias perguntando se posso editar coisas para as pessoas deixarem o namorado com ciúmes ou porque o marido as deixou com raiva”, explicou ela. “É sempre muito urgente e eles me dizem: ‘Emergência – preciso da sua ajuda no Photoshop.’”





Salazar achou os pedidos fascinantes, pois não se considera uma artista digital ou designer gráfica. Ela supostamente aprimorou suas habilidades usando programas da Adobe no trabalho. (Ela produz vídeos na NBC Universal, de acordo com sua página no LinkedIn. )

No entanto, Salazar diz que recusa a maioria destes pedidos de ajuda por vingança, pois não “quer tocar na vida pessoal de outra pessoa com uma vara de 3 metros”.

“Não estou no negócio de tornar tóxica a vida pessoal de alguém”, declarou o especialista em efeitos. “Se as pessoas vão ser manipuladoras, elas já estão fazendo isso de qualquer maneira. Eles não precisam da minha ajuda.”

Mesmo assim, como um serviço aos telespectadores, Salazar fez um tutorial no YouTube sobre como usar o software gerador de namorados.

“Se alguém tem um ex e quer deixar com ciúmes, então pode assisti-lo”, disse ela. “Mas não vou fazer isso por eles.”

Curiosamente, a ideia de almas gêmeas de IA não se limita a iscas digitais; muitos aplicativos online oferecem namorados e namoradas digitais “autênticos” , alguns dos quais são baseados em pessoas reais.

