Mulher descobre que marido é serial killer após 25 anos de casamento e pede divórcio

A esposa de Rex Heuermann, acusado da morte de três mulheres cujos restos mortais foram encontrados ao longo de uma estrada na praia de Long Island há mais de uma década, pediu o divórcio na quarta-feira, disse seu advogado.

Seu advogado, Robert Macedonio, disse à CBS News que Asa Ellerup foi instruída a deixar a casa do casal apenas com as roupas do corpo e não teve permissão para retornar enquanto os investigadores continuam revistando a residência. Os investigadores apreenderam todos os eletrônicos da casa, incluindo os pertencentes a ela e aos dois filhos adultos do casal.

A notícia do divórcio chega quando vizinhos e uma mulher que saiu com Heuermann estão compartilhando seus encontros arrepiantes com ele.

Nicole Brass, 34, disse à rede CBS que teve um estranho encontro com Heuermann anos atrás. Ela disse que saiu com o suposto serial killer anos depois dos assassinatos de Gilgo Beach e disse que ele estava “animado” para falar sobre os assassinatos.

“Ele era muito detalhista e não parecia ser apenas um verdadeiro fã do crime. Parecia como alguém que falava sobre isso estava revivendo em sua cabeça. Tipo, ele parecia animado. Tipo, isso despertou seu interesse. Ele se sentou mais ereto, relaxou o corpo. Ele parecia muito animado para falar sobre isso”, disse ela.

O vizinho Etienne Devilliers disse que sua esposa pegou Heuermann espiando por cima da cerca enquanto ela tomava banho de sol e pediu para ele sair. “Ele obedeceu e não respondeu, não brigou e não ficou violento… Nunca vi um traço de violência no cara”, disse ele.

Heuermann é arquiteto e foi acusado na semana passada de assassinar as três mulheres e ainda é suspeito de uma quarta morte, disse um promotor.

Ele se declarou inocente e permanece sob custódia sob vigilância de suicídio. A polícia diz que sua esposa e dois filhos estavam “no escuro sobre sua vida dupla”.

Os corpos de Melissa Barthelemy, Amber Costello e Megan Waterman foram descobertos em um trecho de 400 metros da Ocean Parkway Eles estavam entre os 10 conjuntos de restos humanos encontrados ao longo de Gilgo Beach, em Long Island, em 2010 e 2011, uma descoberta acidental enquanto as autoridades procuravam outra mulher que havia desaparecido.

Essa mulher, Shannan Gilbert , foi encontrada morta em 2011 em outra área, um pântano costeiro, no que a polícia do condado de Suffolk rotulou de afogamento acidental, o que sua família refutou.

As descobertas de Gilgo Beach se transformaram em um mistério de longa data em Nova York sobre quem foi o responsável por suas mortes. Embora as autoridades não achem provável que uma pessoa seja responsável por todos os restos mortais, eles acham que a presença de alguns dos corpos próximos uns dos outros indica o trabalho de um assassino em série.

Os assassinatos há muito não resolvidos foram objeto de inúmeras reportagens de “48 Hours” da CBS e do filme de 2020 da Netflix “Lost Girls”.

Os investigadores estão trabalhando para ligar Heuermann, 59, na morte de uma quarta pessoa, Maureen Brainard-Barnes, disseram os promotores.

A polícia que revistou sua casa nos últimos dias foi vista retirando caixas de material, incluindo mais de 200 armas de fogo, um arquivo e um computador, além de uma grande boneca em uma caixa de vidro e outros utensílios domésticos.

Heuermann morou na casa, do outro lado da baía de onde os restos mortais foram descobertos, por décadas.

