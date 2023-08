MS: Mulher de pecuarista vítima de queda de avião morre nesta terça (1º)

Ela foi encontrada ferida e levada para a Santa Casa de Campo Grande, mas faleceu às 14h50. O hospital não divulgou a causa da morte.

Antes de acidente, fazendeiro filmou filho pilotando aeronave

Dias antes da queda do avião na divisa entre Rondônia e Mato Grosso, o pecuarista filmou o filho pilotando a aeronave. O vídeo foi postado nas redes sociais de Garon. Enquanto o filho pilotava a aeronave usando chinelos, o pai o incentivava e bebia cerveja no banco do passageiro.

“Vamos lá, seiscentos cavalos, pode empurrar. Seiscentão, Kikão, vai. Nossa Senhora. Não, mão na manete, mão na manete. Fica aí, olha a velocidade. Pode rodar. Roda, roda. Kikão é sozinho mesmo, rapaz”, celebrou.

Depois que o avião já está no ar, ele vira a câmera para si mesmo e se mostra tomando uma cerveja. “O passageiro pode tomar uma, não é, Kiko?”, que concorda.

Amigos do fazendeiro disseram que era ele quem estava pilotando o avião no momento do acidente fatal. A FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que vai investigar o acidente.