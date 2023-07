Antes de queda de avião, fazendeiro filmou filho pilotando aeronave

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 17:35 Compartilhe

Dias antes da queda do avião na divisa entre Rondônia e Mato Grosso, o pecuarista Garon Maia Filho filmou o filho Francisco Veronezi Maia, de 11 anos, pilotando a aeronave. Os dois morreram na queda do avião no sábado, 29.

O vídeo foi postado nas redes sociais de Garon. Enquanto o filho pilotava a aeronave usando chinelos, o pai o incentivava e bebia cerveja no banco do passageiro.

“Vamos lá, seiscentos cavalos, pode empurrar. Seiscentão, Kikão, vai. Nossa Senhora. Não, mão na manete, mão na manete. Fica aí, olha a velocidade. Pode rodar. Roda, roda. Kikão é sozinho mesmo, rapaz”, celebrou.

Depois que o avião já está no ar, ele vira a câmera para si mesmo e se mostra tomando uma cerveja. “O passageiro pode tomar uma, não é, Kiko?”, que concorda.

Amigos do fazendeiro disseram que era ele quem estava pilotando o avião no momento do acidente fatal. A FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que vai investigar o acidente.

De acordo com o portal Rondônia Ao vivo, o voo tinha como destino a fazenda Jaqueline, que fica no Mato Grosso, a poucos quilômetros da cidade de Vilhena, em Rondônia.

O Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo acionou a FAB no domingo para fazer a busca da aeronave, que enviou o último sinal aos radares cinco minutos após a decolagem. Após três horas de busca, os escombros do avião foram encontrados.

