Morre fundador da empresa chinesa de IA SenseTime

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/12/2023 - 14:42 Para compartilhar:

O fundador da SenseTime, empresa líder na China no setor da Inteligência Artificial, faleceu de forma repentina na noite de sexta-feira, anunciou neste sábado (16) a companhia em comunicado.

“É com grande tristeza que anunciamos a todos o falecimento do nosso amado fundador Tang Xiao’ou, devido a uma doença que não pôde ser tratada”, informou a SenseTime em uma mensagem on-line.

A morte do “representante excepcional no campo da IA” ocorreu às 23h45 do dia 15 de dezembro de 2023, acrescentou a nota.

Tang, que estava na casa dos 50 anos, estudou no prestigiado Massachusetts Institute of Technology (MIT) e lecionou na Universidade Chinesa de Hong Kong, que fundou a SenseTime em 2014.

Sua empresa entrou na lista negativa comercial dos Estados Unidos em 2019, acusada de fazer parte do “complexo militar-industrial” chinês pelo uso de sua tecnologia na vigilância em massa na região ocidental de Pequim.

pfc/leg/ref/cco/mab/sag/yr/tt

SenseTime

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias