Morre ex-chacrete Índia Potira aos 76 anos, no Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 14:57 Compartilhe

A ex-chacrete conhecida como Índia Potira, uma das mais famosas dançarinas e assistentes de palco de Chacrinha, morreu aos 76 anos, no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito por amigos e familiares nas redes sociais na última terça-feira, 11.

Batizada Maria da Glória Aguiar da Silva, ela se trava há anos de um câncer.

O velório está marcado para a tarde desta quarta,12, no Cemitério do Caju, na zona portuária do Rio, onde será cremado.

Ela era moradora da Comunidade da Babilônia, no bairro do Leme, zona sul da capital fluminense.

Potira fez parte do programa Cassino do Chacrinha (TV Globo), comandado pelo Velho Guerreiro, e dividia os holofotes com as outras chacretes: Rita Cadillac, Estrela Dalva, Vera Furacão, Gracinha Copacabana e Cléo Toda.

A ex-chacrete falou algumas vezes em entrevistas que teve um vício em drogas ne relatou ter passado por períodos na prostituição e na cadeia.

Já no documentário Alô, alô Terezinha (2009), Potira contou que ela e muitas das suas ex-colegas “se prostituíam e cheiravam cocaína com os artistas”.

Em 2013, Índia Potira fez uma participação especial, como ela mesma, na novela Amor à Vida, ao lado de Tatá Werneck e Elizabeth Savalla.

Ela também participou da novela Beleza Pura, em 2008, em uma cena gravada no programa Caldeirão do Huck.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias