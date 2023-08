Misturar produtos de limpeza é extremamente perigoso e pode causar explosão; entenda

Marina Miano Cardosoi Marina Miano Cardoso https://istoe.com.br/autor/marina-miano-cardoso/ 25/08/2023 - 14:57 Compartilhe

Ao pesquisar nas redes sociais dicas para faxinar a casa, encontra-se com facilidade diversos vídeos que ensinam a misturar produtos de limpeza. Porém essa prática é extremamente perigosa e, em alguns casos, pode até causar uma explosão.

Resumo:

Misturar produtos de limpeza pode resultar na produção de gases tóxicos, como cloralica;

Se estiver em um ambiente pequeno e sem ventilação, a pessoa pode sentir falta de ar, dor no peito e perder os sentidos;

Após inalar o gás tóxico por um longo período, é necessário procurar ajuda médica.

Em entrevista à ISTOÉ, Ubiracir Lima, que atua como conselheiro no CFQ (Conselho Federal de Química) afirmou que as pessoas têm a falsa sensação de potencializar os produtos de limpeza ao misturá-los. “O desenvolvimento desses itens conta com a colaboração de químicos, que os produzem da melhor maneira possível”, acrescentou.

Ubiracir destacou que as misturas dos componentes químicos para a formulação dos produtos de limpeza são feitas em um local adequado, com ventilação, e os profissionais usam equipamentos de segurança.

“Quando uma pessoa faz uma mistura sem ter conhecimento, como a da água sanitária com desinfetante à base de amônia, ela pode acabar produzindo o gás cloralica, que é extremamente tóxico”, explicou. Outro exemplo é a mistura de vinagre com bicarbonato de sódio que, se colocado em um recipiente com tampa, corre o risco de provocar uma explosão.

Caso isso aconteça em um ambiente pequeno e sem ventilação, a pessoa começa a sentir falta de ar, dor no peito, ardência nas vias nasais e pode acabar desmaiando. “A inalação do gás tóxico por um longo período pode resultar em morte”, ressaltou.

O conselheiro ainda destacou que, ao apresentar os sintomas, é necessário procurar um hospital e, se possível, levar os rótulos dos produtos usados. Foi exatamente o que aconteceu com a estudante de publicidade e propaganda Maria Luiza Rodrigues, de 20 anos, que precisou ser socorrida às pressas após misturar produtos de limpeza para lavar o banheiro da sua residência.

O caso ocorreu no dia 19 de agosto, em Cuiabá (MT). Na unidade hospitalar, a jovem teve de tomar injeções de adrenalina e antialérgicos na veia, porque estava com dificuldades para respirar.

Regulamentação

Ubiracir destacou que todos os produtos químicos são regulamentados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que exige dos fabricantes as instruções e alertas escritos em negrito nos rótulos.

“Há advertências explícitas nos rótulos dos produtos de que eles não devem ser misturados. Porém as pessoas não prestam atenção nisso. Por conta disso, o CFQ realiza campanhas para alerta a população sobre os riscos e notifica os influenciadores que divulgam as misturas dos produtos nas redes sociais”, finalizou.

