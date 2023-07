Ministro dos Emirados Árabes se diz ‘cautelosamente otimista’ com mercado de petróleo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 15:13 Compartilhe

O ministro da Energia e da Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, Suhail Al Mazrouei, afirmou que está cautelosamente otimista com as perspectivas com o mercado de petróleo para o resto deste ano, o que é influenciado pelas decisões de cortes voluntários na produção por parte da Arábia Saudita e da Rússia. Em entrevista à CNBC, Al Mazrouei disse que os fundamentos para os preços não estão sendo repercutidos nas cotações, e que há um desequilíbrio. Como exemplo, ele citou sinais recentes de forte demanda na China e na Índia.

Em médio a longo prazo, o ministro disse que o mais importante é observar o fluxo de investimentos para a produção, e, que por esta razão, a oferta lhe preocupa mais do que a demanda. Sobre seu país não seguir o movimento de outros grandes produtores para os cortes, Al Mazrouei disse que aqueles que o fizeram estão beneficiando a todos, mas que o tema não foi colocado coletivamente, e que os Emirados Árabes Unidos já estão entre aqueles que menos produzem de acordo com sua capacidade.

