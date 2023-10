Mingau: filha do músico cita desospitalização em novo boletim médico; veja

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2023 - 14:30 Para compartilhar:

A filha de Mingau, Isabella Aglio, atualizou o estado de saúde do baixista na noite desta sexta-feira, 20. O músico está internado no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, desde o início de setembro.

O baixista da banda Ultraje a Rigor foi baleado durante uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro, e encontrado em estado grave. Segundo o último boletim, os médicos já estão considerando desospitalização.

“O paciente Rinaldo Amaral (Mingau) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz – Unidade Itaim, da Rede D’Or, com quadro estável e resposta clínica satisfatória ao tratamento. A equipe está traçando, juntamente com a família, a estratégia para desospitalização. Ainda não há previsão de data”, diz o comunicado compartilhado por Isabella nas redes sociais.

“Do ponto de vista neurológico, nota-se evolução lenta e gradual, com interação por meio de movimento dos olhos e reação a estímulos. O paciente está sem sedação e apresenta boa evolução do quadro respiratório”, informou.

Na noite do sábado, 2 de setembro, Migau foi alvo de uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico foi baleado na cabeça durante o ataque e encontrado em estado grave.

A equipe médica do Hospital Municipal Hugo Miranda, onde ele inicialmente recebeu atendimento, relatou que o músico deu entrada com ferimento grave causado por um projétil de arma de fogo na cabeça.

Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, onde passou por duas cirurgias intracranianas e permanece internado até o momento.

No último sábado, 14, a Polícia Militar de São Paulo prendeu no interior do Estado um dos suspeitos de atirar no músico.

