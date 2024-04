Milan bate o Lecce por 3 a 0 no Italiano e enfileira sua 7ª vitória consecutiva

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/04/2024 - 12:03 Para compartilhar:

Vice-líder do Campeonato Italiano, o Milan venceu o Lecce por 3 a 0 neste sábado e alcançou sua sétima vitória seguida. Além dos triunfos nas últimas cinco rodadas do Nacional, o time de Milão também derrotou o Slavia Praga duas vezes na Liga Europa. Apesar da boa fase, o título italiano está muito distante. Com uma partida a menos, a líder Inter de Milão tem 11 pontos a mais (79 a 68) e joga na segunda contra a Udinese.

Eliminado nas quartas de final da Copa da Itália, o Milan aposta suas fichas para conquistar um título nesta temporada na Liga Europa. Na próxima quinta-feira, o time inicia a disputa das quartas de final contra a Roma. A primeira partida acontece no San Siro.

O Milan chegou à vitória com seus três principais goleadores: Pulisic (10 gols no campeonato), Giroud (13) e Rafael Leão (6). O francês Giroud aparece na terceira colocação entre os artilheiros do Italiano, atrás de Lautaro Martinez (23), da Inter de Milão, e Vlahovic (15) da Juventus.

Aos 6 minutos do primeiro tempo, Chukwueze invadiu a área do Lecce pelo lado esquerdo e tocou para Pulisic, que finalizou de fora da área. O goleiro Falcone não teve chance no lance que terminou com a bola entrando no canto direito. Aos 20 minutos, o francês Yacine Adli cobrou escanteio da esquerda para seu compatriota Giroud completar de cabeça e fazer 2 a 0.

No final do primeiro tempo, o atacante Nikola Krstovic, do Lecce, foi expulso após uma falta. Com um jogador a mais, o Milan conseguiu encaixar um rápido contra-ataque aos 13 minutos da segunda etapa. Adli conseguiu um ótimo lançamento para Rafael Leão, que invadiu a área em velocidade e bateu de pé esquerdo na saída de Falcone. O Lecce reclamou bastante de um possível pênalti de Theo Hernadez, do Milan, quando o rival recuperou a bola e iniciou o contra-ataque. O VAR foi acionado, mas o gol foi validado.

Com o placar definido antes da metade do segundo tempo, o técnico Stefano Pioli, do Milan, decidiu mexer na equipe já pensando na Roma pela Liga Europa. Saíram Pulisic, Giroud e o defensor Gabbia para as entradas de Musah, Jovic e Kjaer. Mais perto do final do jogo, Reijnders e Theo Hernadez também foram substituídos.

Na próxima rodada do Italiano, o Milan enfrenta o Sassuolo, que está na zona de rebaixamento (25 pontos), no domingo, e o Lecce, que está na 13ª posição do Italiano (29), encara ao Empoli, que também luta para se manter na primeira divisão do Italiano (25).