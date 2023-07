Messi inicia sua nova e não tão tranquila vida em Miami

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2023 - 19:35 Compartilhe

As esperanças de Lionel Messi de desfrutar de uma vida mais tranquila na MLS para encerrar sua lendária carreira podem ser um tanto ilusórias. Em Miami, cidade chacoalhada com sua chegada, o argentino iniciou nesta quarta-feira (12) uma intensa primeira semana de apresentações.

Um dia antes, o craque argentino pousou na ensolarada cidade da Flórida em um avião particular com sua esposa e filhos.

Nas primeiras horas desta quarta, Messi, segundo fontes consultadas pela AFP, foi ao centro de treinamento do Inter Miami, seu novo time, sem que a mídia credenciada tivesse acesso.

No domingo o craque será apresentado em grande estilo no estádio DRV PNK, em um evento chamado de “The Unveil” (A Revelação) que também oferecerá um show musical para os 18 mil torcedores.

O evento poderá ser acompanhado pela Apple TV+ e acontecerá paralelamente à final da Copa Ouro da Concacaf que será disputada em Los Angeles, na outra costa norte-americana.

Para maximizar o impacto dos dois eventos futebolísticos, o Inter Miami pode permitir que as emissoras da Copa Ouro se conectem à apresentação de Messi no intervalo da final, que será disputada pelos vencedores das semifinais desta quarta-feira entre México e Jamaica e entre os Estados Unidos e o Panamá.

Para segunda-feira, o clube de Miami convocou a mídia para uma “importante coletiva de imprensa”, à qual Messi deve comparecer junto com os donos da franquia.

Entre eles estará o inglês David Beckham, cuja chegada ao LA Galaxy em 2007 era a contratação mais impactante da história da MLS… até a chegada de Messi.

Na terça-feira será realizado o primeiro treino completo do capitão da ‘albiceleste’ com seus novos companheiros. Mais habituado à discrição dos treinos com portões fechados, Messi terá todos seus movimentos registrados pelas câmeras dos veículos de comunicação que terão acesso ao gramado.

A tão esperada estreia poderia acontecer no dia 21 de julho, contra o Cruz Azul, no primeiro jogo do Inter Miami na Copa das Ligas, torneio em que todas as equipes da MLS e do campeonato mexicano disputarão durante um mês.

– “Sair dos holofotes” –

Antecipando a chegada de Messi, o Inter Miami contratou Tata Martino, seu ex-técnico no Barcelona e na seleção argentina, e está trabalhando para trazer reforços como o meio-campista espanhol Sergio Busquets, que também poderia ser apresentado no domingo.

Ao optar pela transferência para a MLS, deixando o futebol de alto nível na Europa, Messi disse que uma de suas intenções era ter uma vida mais tranquila com a família aos 36 anos.

“Estou em um momento em que quero sair um pouco dos holofotes, pensar mais na minha família”, declarou o argentino em junho ao confirmar seu próximo destino após rescindir seu contrato com o Paris Saint-Germain.

Além de todos os compromissos com sua nova franquia, que lhe oferece um contrato consideravelmente superior ao das outras estrelas da MLS, o introvertido Messi também será a grande atração da aposta da gigante Apple TV+ na MLS, que começou a transmitir globalmente nesta temporada com um contrato de US$ 2,5 bilhões por 10 anos (R$ 12 bilhões pela cotação atual).

– “Uma grande mudança” para todos –

David Beckham também participou do treino desta quarta-feira, que reuniu uma multidão de veículos de imprensa. O inglês pôde ser visto tocando a bola vestindo uma camisa branca, óculos escuros e tênis.





“É uma grande mudança, não sei o que dizer, mas sei que é uma grande mudança não só para o clube, mas também para a cidade. É muito importante para todos e temos que curtir”, disse o atacante venezuelano Josef Martínez.

Os jogadores do Inter Miami, uma franquia com resultados medíocres em seus quatro anos de vida, apesar de ter contado com estrelas como Gonzalo Higuain, terão que aprender a lidar com uma explosão de atenção e expectativas, reconheceu o goleiro Drake Callender.

“Somos todos profissionais … estamos todos focados no jogo deste fim de semana (contra o St. Louis City), mas tudo isso é uma realidade para nós e a melhor coisa que podemos fazer é focar em nosso treinamento”, disse Callender.

“Temos muitos jogadores jovens no grupo e para eles, com a mídia e a segurança por perto, pode ser um pouco diferente”, disse.

Messi vai se juntar a um elenco que está afundado na última posição da Conferência Leste, com apenas cinco vitórias em 21 jogos.

Callender reconheceu que eles precisam de uma reviravolta imediata se quiserem ter alguma esperança de chegar aos playoffs e lutar pelo título.

“Acho que estamos melhor do que a nossa posição no campeonato, mas a realidade é que estamos no último lugar. Isso é algo que temos de controlar e mudar”, afirmou.

