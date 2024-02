Menino de 13 anos é o primeiro no mundo a ser curado de um câncer cerebral mortal

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/02/2024 - 6:15 Para compartilhar:

Um menino belga de 13 anos se tornou o primeiro no mundo a ser curado de um câncer cerebral mortal. Aos seis anos, Lucas Jemeljanova foi diagnosticado com glioma pontino intrínseco difuso (DIPG), um tumor cerebral muito raro e altamente agressivo que mata 98% dos pacientes em cinco anos.

Ele foi designado aleatoriamente para receber everolimus, um tipo de medicamento quimioterápico, em um ensaio clínico, que é usado para tratar câncer de rim, pâncreas, mama e cérebro, mas não foi usado com sucesso para tratar DIPG.

Lucas respondeu bem ao tratamento e o tumor foi desaparecendo gradativamente. Sete anos depois, Lucas agora não tem nenhum vestígio de câncer e está oficialmente em remissão há cinco anos.

Lucas “venceu todas as probabilidades”, disse o seu médico Jacques Grill, e o seu caso “oferece uma verdadeira esperança”. Os seus pais, Cedric e Olesja, levaram-no para França para ser um dos primeiros inscritos no ensaio BIOMEDE, que testava potenciais novos medicamentos para o DIPG.

O everolimus atua bloqueando a mTOR, uma proteína que ajuda as células cancerígenas a se dividirem, crescerem e produzirem novos vasos sanguíneos. Isto interrompe ou retarda o crescimento do câncer, impedindo a reprodução das células cancerígenas e diminuindo o fornecimento de sangue às células tumorais.

O medicamento é aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) como medicamento prescrito para tratar uma série de tipos de câncer.

Os médicos tinham medo de interromper o tratamento até um ano e meio atrás, quando se descobriu que Lucas havia parado de tomar os medicamentos. Dr. Grill disse: ‘Eu não sabia quando parar, ou como, porque não havia referência no mundo.’

“Ao longo de uma série de exames de ressonância magnética, observei o tumor desaparecer completamente”, disse à AFP seu médico, Jacques Grill, chefe do programa de tumores cerebrais do centro de câncer Gustave Roussy, em Paris.

Ainda não se sabe por que Lucas se recuperou tão bem.

Sete outras crianças no ensaio foram consideradas “respostas prolongadas” depois de não terem tido recaídas durante três anos após o diagnóstico, mas apenas o tumor de Lucas desapareceu totalmente.

A razão pela qual algumas crianças respondem aos medicamentos e outras não é provavelmente devido às “particularidades biológicas” dos seus tumores, disse o Dr. Grill.

“O tumor de Lucas tinha uma mutação extremamente rara que acreditamos ter tornado as células muito mais sensíveis ao medicamento”, disse ele.

Aproximadamente 300 crianças por ano são diagnosticadas com DIPG, de acordo com o Dana-Farber Cancer Institute. Após o diagnóstico, a sobrevida média é de nove meses.

DIPG normalmente é encontrado em crianças entre cinco e nove anos. Esse tipo de tumor está localizado na base do cérebro e no topo da coluna, mas não se sabe o que os causa. O tumor pressiona a área do cérebro chamada ponte, que é responsável por uma série de funções corporais críticas, como respiração, sono e pressão arterial. Com o tempo, o tumor afeta os batimentos cardíacos, a respiração, a deglutição, a visão e o equilíbrio.

Alguns dos primeiros sintomas do tumor são problemas de movimento dos olhos, fraqueza facial, dificuldade para caminhar, movimentos estranhos dos membros e problemas de equilíbrio. Lucas foi diagnosticado aos seis anos, depois de adoecer nas férias de verão. Ele não conseguia andar direito, tinha dificuldade para fazer xixi, desmaiava e sofria sangramento nasal.

Os pesquisadores agora tentam reproduzir a diferença observada nas células de Lucas. Acredita-se que Lucas tenha tido uma forma específica da doença.

“Precisamos entender o que e por que, para ter sucesso na reprodução médica em outros pacientes, do que aconteceu naturalmente com ele”, disse o Dr. Grill.





Os pesquisadores estão analisando as anormalidades genéticas dos tumores dos pacientes, ao mesmo tempo que produzem ‘organoides’ tumorais, uma massa de células cultivada artificialmente que se assemelha a um órgão.

A equipe quer replicar suas diferenças genéticas nos organoides para ver se os tumores podem ser destruídos como o de Lucas.

“O próximo passo será encontrar um medicamento que tenha o mesmo efeito nas células tumorais que estas alterações celulares”, disse Marie-Anne Debily, pesquisadora que supervisiona o trabalho de laboratório.

Mas o processo não será rápido. “Em média, são necessários 10 a 15 anos desde que a primeira pista se transforma numa droga – é um processo longo e demorado”, disse o Dr. Grill.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias