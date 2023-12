Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/12/2023 - 2:47 Para compartilhar:

A Mega-Sena 2668 com prêmio de R$ 6.120.963,38 milhões foi divulgado nesta quinta-feira (14), e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai para R$ 10 milhões no próximo sorteio que será realizado no sábado (16).

Os números sorteados foram: 01 – 27 – 30 – 41 – 46 – 57

16 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 110.323,58. Já outros 1.307 jogos acertaram quatro números e cada um vai levar R$ 1.929,36.

