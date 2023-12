MC Daniel rebate críticas por excesso de presentes à filha de MC Ryan SP

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/12/2023 - 21:36 Para compartilhar:

O cantor MC Daniel, 25 anos, rebateu as críticas de internautas por dar vários brinquedos para Zoe, filha de seu amigo MC Ryan SP, 21, que acabou de chegar ao mundo. Nesta quinta-feira, 14, ele publicou um vídeo, nos Stories de seu Instagram, para esclarecer as razões de mimar a menina.

Daniel reclamou dos comentários e reforçou que ele é o padrinho da criança. O cantor comprou bicicleta, patins, motoca infantil, bonecas e muitos outros presentes.

“Vocês que estão criticando por eu ter dado um monte de presente para a minha afilhada, vocês têm que entender que a realidade de vocês é totalmente diferente da nossa. É vocês lá e nós cá. Nós nunca tivemos condição de ter vários brinquedos”, desabafou o cantor.

“Quantas vezes eu fui em um montão de lojas e ficava doido para o meu pai comprar vários brinquedos para mim. Ficava com vergonha de pedir para o meu pai, e meu pai ficava com vergonha de falar para mim que ele não podia me dar”, relembrou ele, destacando que agora que tem condições financeiras, quer continuar presenteando as pessoas que ama, além de ajudar quem precisa.

“Agora que nós temos [condições] e podemos proporcionar, vocês acham que nós vamos deixar de dar? Nunca na vida. Vou dar moto para quem eu quiser, carro para quem eu quiser, celular para quem eu quiser e quantos brinquedos eu quiser. Vocês que estão criticando não têm nada a ver com isso. Quem é igual a nós entende e admira”, concluiu o MC.

Mais cedo, o cantor divertiu os fãs ao chegar no hospital carregando um monte de brinquedos para presentear a Zoe: “Enquanto não tenho o meu, vou mimar minha afilhada”, disse ele.

Fruto da relação de Ryan com Giovanna Roque, a pequena nasceu nesta terça-feira, 12, em São Paulo. Na noite seguinte, ela recebeu uma visita do padrinho, vestido como o personagem Cosmo da animação ‘Os Padrinhos Mágicos’, e ganhou um caminhão de presentes.

