Martinelli diz que seleção brasileira deve se apegar ao peso da camisa contra Argentina

Pressionada pelo mau início nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, ocupa a quinta colocação, a seleção brasileira enfrenta a líder Argentina, nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã.

O atacante Gabriel Martinelli aposta na qualidade dos convocados pelo técnico Fernando Diniz e na tradição da única seleção pentacampeã do mundo.

“Sabemos da qualidade do nosso time, o peso da nossa camisa. Temos que nos apegar a isso. Com certeza vai dar tudo certo”, afirmou o atacante do Arsenal.

O Brasil conquistou apenas 7 pontos nas cinco primeiras rodadas das Eliminatórias, contra 12 da Argentina, atual campeã do mundo, que lidera a disputa.

Martinelli afirmou que todo atleta gosta de jogos grandes. “Sabemos da importância desse jogo, todo mundo sonhou em jogar esse jogo. Ainda mais no Maracanã. Um jogo que tem que querer jogar, dar o nosso melhor e ganhar a partida.”

Brasil e Argentina buscam a recuperação após tropeços na semana passada nas Eliminatórias. Enquanto a equipe dirigida por Diniz foi derrotada pela Colômbia por 2 a 1, fora de casa, o time de Lionel Messi perdeu do Uruguai por 2 a 0, na Bombonera, em Buenos Aires.

“A gente quando é pequeno e quer ser jogador de futebol sonha com grandes jogos assim, por seleção ou por clube. Vai ser um jogo muito grande”, disse Martinelli.

