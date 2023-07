Martin Scorsese no TikTok: diretor de 80 anos viraliza em vídeos postados por filha de 23

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 11:30 Compartilhe

Criador de obras como O Lobo de Wall Street e Taxi Driver, o diretor Martin Scorsese, 80, é conhecido por filmes sérios, com trama densa. Por isso, foi uma surpresa para a internet quando uma das filhas de Scorsese, Francesca, compartilhou um outro lado do cineasta.

Desde 2020, Francesca compartilha alguns vídeos do pai em seu TikTok. Mais recentemente, ela entrou em uma nova tendência da plataforma – de criar uma espécie de trailer, de 30 segundos, para apresentar uma pessoa – mostrando a personalidade divertida de Martin. O vídeo, postado nesta quinta-feira, 27, já passou de 1 milhão de visualizações.

Em registros, o diretor aparece rindo, dançando, interagindo com cachorrinhos e fazendo caretas. “Ele é um bobão certificado”, escreveu Francesca.

Esse não é o primeiro vídeo viral de Francesca com seu pai na plataforma. Em novembro de 2022, ela entrou em uma brincadeira do TikTok em que interagia com Scorsese, dizendo ter uma pulga imaginária na mão. O objetivo é fazer com que a outra pessoa segure a “jaqueta” invisível da pulga, mesmo sabendo que nada disso é real. No entanto, o diretor sustenta a imaginação até o final, atrapalhando a piada.

Os usuários, claro, se derreteram com a interação. “Ele é muito fofinho”, comentou um internauta.

