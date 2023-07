Marta exalta ‘trabalho coletivo’ da seleção em estreia na Copa do Mundo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 11:02 Compartilhe

Marta viveu situação incomum nesta segunda-feira. A Rainha do Futebol começou a Copa do Mundo no banco de reservas da seleção brasileira. Entrou em campo somente no segundo tempo e teve desempenho discreto. Mesmo com os poucos minutos em campo, a atacante deixou a partida entre sorrisos e elogios ao time e a Ary Borges, grande destaque da goleada sobre o Panamá por 4 a 0, na cidade de Adelaide, na Austrália.

Marta exaltou o trabalho coletivo, de colaboração constante entre as jogadoras, ao longo dos 90 minutos. “Acho que o jogo inteiro mostrou isso”, comentou, em entrevista ao canal SporTV. “O que criamos hoje é um trabalho coletivo que estamos fazendo há bastante tempo. Espero que continue assim a Copa inteira e que siga até o final para quem sabe a gente conquistar o esse título tão sonhado.”

A atacante também exaltou a postura ofensiva da equipe, mesmo quando o placar já registrava a goleada. “Depois que fizemos o quarto gol, fomos para cima, continuamos tentando fazer mais. As meninas que entraram obviamente estavam com vontade de fazer mais um golzinho, isso é normal. Porque o jogo nos proporcionou essa situação.”

Marta entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo. Ela substituiu justamente Ary Borges, que havia marcado três gols na partida. “Estou feliz demais por ela. Fazer três gols numa estreia não é tão fácil assim, ela foi abençoada. Na verdade, ela fez três gols e ainda deu uma assistência, então são quase quatro gols. Se não tivesse tido a leitura tão perfeita, até poderia ter tentado finalizar. Foi muito feliz. Fiquei honrada em ter entrado no lugar dela.”

O próximo compromisso das brasileiras será contra a seleção francesa, uma das candidatas ao título do Mundial, no sábado, às 7h (horário de Brasília), em Brisbane, novamente na Austrália.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias