Marina Gabriela avança no Pro Tour de Skate e se junta a Rayssa Leal nas quartas de final

O skate street feminino do Brasil terá somente duas representantes nas quartas de final do Pro Tour de Dubai. Nesta quinta-feira, o País teve cinco atletas competindo na fase qualificatória, mas apenas Marina Gabriela conseguiu avançar, se unindo a Rayssa Leal, que entra na próxima etapa por ser a segunda do ranking mundial.

Melhor brasileira do dia, Marina Silva se classificou com a 22ª melhor marca do dia. Ele anotou 35,21 pontos na primeira das duas voltas de 45 segundos, para figurar entre as 27 skatistas que avançaram para as quartas de final.

Diferentemente da competição masculina, que garantiu vaga para os 29 melhores do qualificatório, no feminino foram duas a menos, o que acabou prejudicando Isabelly Ávila, 28ª com 31,63 pontos. Por pouco ela não se garantiu nas quartas.

O Brasil ainda teve outras três skatistas na pista nesta quinta-feira. Kemily Suiara ficou na 33ª colocação, com 28,54 pontos, Gabriela Mazetto terminou em 35ª com 27,58 e Carla Karolina fechou sua apresentação em Dubai no 43º posto, com 23,11.

Sem as melhores do ranking nesta etapa, foram as skatistas japonesas quem protagonizaram os melhores desempenhos do dia, com o país asiático nas quatro primeiras posições, com Ibuki Matsumoto cravando 65,23, seguida por Miyu Ito, com 53,62, Coco Yoshizawa, com 48,90 e Funa Nakayama, com 47,03. A australiana Liv Lovelace completou o Top 5 ao fazer 44,44 pontos.

A competição em Dubai vale pontos para o ranking mundial que definirá os representantes de cada país nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. AS quartas de final ocorreu nesta sexta-feira no feminino e no masculino, no qual o Brasil terá quatro representantes: Ivan Monteiro, Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Lucas Rabelo.

