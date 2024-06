Marcelo Serrado relata nova crise de pânico e não consegue embarcar de volta para o Brasil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 16:30 Para compartilhar:

Marcelo Serrado, 57 anos, desabafou sobre nova crise de pânico que sofreu ao tentar embarcar em um voo com a família de volta para o Brasil. Nesta terça-feira, 4, o ator publicou um vídeo, no Feed do Instagram, para relatar o que aconteceu.

O artista teve a primeira crise no dia 24 de maio, data em que viajou para os Estados Unidos com a família. Ele explicou que somente conseguiu tomar o voo seguinte e já está de volta ao Brasil.

“Acabei de chegar na minha casa depois da viagem. Finalmente são e salvo”, comemorou ele, aliviado.

“Ontem, fui voltar no voo de Miami para o Rio de Janeiro com minha família e não consegui embarcar de novo. Chamei minha mulher de canto, meus filhos estavam ali, e falei: ‘tá me dando um negócio aqui, não vou embarcar'”, relatou ele.

“Falei: ‘não vou conseguir, pelo amor de Deus tô tendo um troço aqui’. Depois de 10 dias de férias, achei que estava bem. Não estava. Ela embarcou com a família, fiquei sozinho no aeroporto, e o que me ajudou foram as mensagens de vocês. Li cada uma, vi que não estava só, não estava sozinho”, agradeceu o ator.

Marcelo garantiu, ainda, que vai buscar ajuda especializada para cuidar da saúde mental.

“Agora é me tratar. Isso tem tratamento, como vocês fazem também tratamento de cura do Burnout, da crise de pânico, que é uma coisa que muita gente tem. Agora é seguir em frente nessa luta aí”, afirmou o ator.

Marcelo também usou as redes sociais para relatar que havia passado por crises de Burnout, pânico e ansiedade durante o voo para a viagem com a família, no final de maio.

“As três coisas juntas, um combo. Fiquei 4 horas conversando comigo mesmo de olhos fechados, tomei um remédio e me acalmei”, afirmou o ator na ocasião.

