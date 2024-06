Médico analisa o que pode ter feito Luan Santana passar mal e cancelar show

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 03/06/2024 - 18:12 Para compartilhar:

Luan Santana, de 33 anos, que iria se apresentar na Divinaexpo, em Minas Gerais, na noite do último sábado, 1º, precisou cancelar o show e voltar para São Paulo após ter um mal-estar ao chegar no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas.

+Suposto mal súbito sofrido por Luan Santana já matou cantor e afastou jornalista da Globo

+‘Está em casa descansando e sendo medicado’, diz equipe de Luan Santana após cantor ter mal-estar

À IstoÉ Gente, na tarde de domingo, 2, a equipe de Luan Santana deu mais informações sobre o estado de saúde do cantor. Leia abaixo na íntegra!

“No dia 28 de maio, o cantor Luan Santana não estava bem, teve um mal-estar e foi ao Hospital Israelita Albert Einstein de Alphaville, em São Paulo. O médico que lhe atendeu pediu repouso absoluto 4 dias e ele não seguiu a recomendação médica e foi fazer shows. Ontem, sábado, 1º, Luan pegou seu jatinho particular e foi para Minas Gerais, mas não se sentiu bem no avião e cancelou sua apresentação. Ele voltou para São Paulo, onde está em casa descansando e sendo medicado. Assim que ele acordar, vai fazer exames numa unidade hospitalar”, informou a assessoria do artista, que ainda mandou o atestado médico dele.

O que aconteceu com Luan Santana?

Nas informações iniciais sobre o estado de saúde de Luan Santana, foi noticiado que o sertanejo teve um mal súbito, algo que foi negado pela assessoria de imprensa dele.

Para saber o que pode ter acontecido com Luan, a nossa reportagem conversou com o Dr. Walid Elias Fermin, que é cardiologista do Hospital Santa Clara, que fez uma analise sobre o mal-estar do cantor.

Quais os sintomas do mal súbito?

DR: Não existe um sintoma específico, como a palavra indica, mal é sensação de mal-estar e súbito é que surge de maneira repentina. Então pode ser náuseas, vômitos, palpitações, desmaio, falta de ar. Qualquer sintomas que surge de forma repentina quando antes de acontecer você não estava sentindo absolutamente nada e começa de repente.

Ansiedade pode levar ao quadro de mal súbito?

DR: A palavra mal súbito é uma sensação de mal-estar que surge de maneira repentina e pode se dever a inúmeras causas, inclusive quadros de ansiedade.

Acredita que ele pode ter sofrido uma estafa ou fadiga?

DR: Os sintomas dos pacientes são subjetivos para quem avalia, são alterações palpáveis para o médico avaliador. Por exemplo febre, hipotensão, hipoglicemia, etc. Já os sintomas são sensações referidas pelo paciente e não são evidentes ao exame físico. Como a sensação de desmaio, tontura, dor, entre outros.

A fadiga é basicamente cansaço, e pode ser físico ou mental. Pode ser sintoma de uma doença aguda como por exemplo uma infecção, dengue que está atualmente muito prevalente, tem a fadiga como um dos principais sintomas. Mas estresse emocional, insônia ou simplesmente não ter comido corretamente pode levar a fadiga. Também pode ser sintoma de alguma doença crônica como anemia, câncer, doenças cardíacas, etc.

Como diferenciar os quadros?

DR: Precisa de uma avaliação médica com exame físico e as vezes exames de laboratório – ou imagem de forma complementar – para chegar a um diagnóstico.

Como prevenir?

DR: Não existe uma prevenção, mas levar um estilo de vida saudável, fazer dieta e exercícios podem reduzir a chance de isso acontecer. Além disso fazer um check-up geral com seu médico para detectar possíveis problemas de saúde com antecedência e prevenir complicações.

A rotina de shows de Luan Santana e sua vida corrida influenciam o mal-estar?

DR: Definitivamente sim. A Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho.

O fato do cantor não ter respeitado o repouso recomendado pelo médico, pode acarretar a complicações maiores?

DR: Sempre que um médico recomendar repouso é porque o corpo necessita se recuperar de qualquer tipo de situação. O repouso ajuda se o sintoma é físico ou psíquico. Se gastamos energia nas atividades diárias o organismo tem menos energia para se recuperar. Pensa no repouso como uma ferramenta para restabelecer a imunidade e descansar a mente. Existe também situações que precisam de mais repouso ainda, por exemplo se você está com dor na coluna, enquanto você não guardar repouso a musculatura não vai relaxar e a dor não vai melhorar.