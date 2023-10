Mano Menezes estreia em alta tensão com o Corinthians na Sul-Americana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/10/2023 - 14:15 Compartilhe

Mano Menezes terá uma estreia de alta tensão em seu retorno ao Corinthians: visitará o complicado Fortaleza, nesta terça-feira (3), no jogo que vale vaga na final da Copa Sul-Americana de 2023, um título que nenhum dos dois times conquistou.

A possibilidade de avançar no torneio internacional é vista como uma tábua de salvação para o ‘Timão’, ameaçado de rebaixamento no Brasileirão e que empatou em 1 a 1 contra o ‘Leão’ no jogo de ida, disputado na semana passada em São Paulo.

O empate em casa derrubou Vanderlei Luxemburgo e trouxe de volta Mano, que comandou o Corinthians em sua única temporada na Série B (2008) e o trouxe de volta à Série A.

Além de as duas equipes poderem se classificar para sua primeira final de Sul-Americana, o duelo na Arena Castelão, às 21h30, em Fortaleza, é carregado de simbolismos.

– Salvar o ano –

Aos 61 anos, Mano deveria ter estreado no sábado no clássico contra o São Paulo, pelo Brasileirão, porém o técnico estava suspenso no Brasileirão por uma punição tomada quando ele ainda estava no Internacional.

Seu auxiliar, Sidnei Lobo, comandou a equipe na derrota por 2 a 1 no estádio do Morumbi, onde o ‘Timão’ jogou com a maioria dos reservas, focando no duelo desta terça.

A derrota os deixou na 13ª colocação, com 30 pontos em 25 jogos, apenas quatro acima da zona do rebaixamento faltando 13 rodadas para o fim do Brasileirão.

A classificação no campeonato nacional evidencia o mau momento da equipe, que possui problemas financeiros há anos e não vence um grande título desde 2017, quando conquistou seu sétimo Campeonato Brasileiro.

A Sul-Americana é a única chance real de título para o ‘Timão’ nesta temporada, após cair nas quartas de final do Paulistão e nas semifinais da Copa do Brasil, além de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores.

“Chegamos confiantes, é um jogo que é a nossa vida e teremos que encarar dessa forma. É o jogo do ano, chance de título que o clube tem”, afirmou o meio-campo Maycon.

Entre as dúvidas, está o também meio-campo Matías Rojas, que ficou de fora da ida por uma lesão muscular.

– Cereja no bolo –

Sem títulos nacionais na primeira divisão brasileira, o Fortaleza vive um presente muito mais tranquilo que o seu adversário.

O time dirigido pelo argentino Juan Pablo Vojvoda está em nono no Brasileirão, com 39 pontos e, nas últimas temporadas, se tornou um rival difícil de ser batido no gramado.

Classificar para a final da Sul-Americana, que será disputada em 28 de outubro, em Maldonado, no Uruguai, seria a cereja no bolo de um projeto silencioso que conseguiu se impor ante as equipes de mais história e maiores orçamentos.

E definir a classificação em casa, que converteu em um autêntico caldeirão (quatro vitórias e um empate na Copa), é uma vantagem a mais na busca pelo seu primeiro troféu internacional.





Vojovoda tem quase todo o elenco à sua disposição, salvo pelo atacante Marinho, lesionado no jogo da ida. Seu substituto deve ser Yago Pikachu.

“Os jogadores que entrarem em campo na terça-feira vão responder, pois é uma partida única, especial”, disse o treinador.

O vencedor desta semifinal brasileira lutará pelo título contra o vencedor de Defensa y Justicia (Argentina) e LDU (Equador), que venceu por 3 a 0 em casa.

Escalação provável:

Fortaleza: João Ricardo – Tinga, Emanuel Brítez, Titi, Bruno Pacheco – Zé Welison, Caio Alexandre – Yago Pikachu, Tomás Pochettino, Guilherme – Juan Martín Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Cássio – Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos – Gabriel Moscardo – Maycon, Renato Augusto, Giuliano, Wesley – Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)

