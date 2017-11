Manifestantes ‘abraçam’ teatro de Zé Celso Martinez

Manifestantes estiveram neste domingo (26) nas imediações do Teatro Oficina, na Bela Vista, para apoiar as pretensões do dono do teatro, o dramaturgo Zé Celso Martinez Correa, que pede que o proprietário do terreno, o empresário Silvio Santos, preserve o espaço com a criação de um parque e não construa ali um shopping center.

A disputa entre Zé Celso e Silvio Santos já dura quase 38 anos. Em agosto, eles participaram de uma reunião com o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), e o vereador Eduardo Suplicy (PT), mas não chegaram a um acordo.