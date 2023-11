Manchester City goleia o Bournemouth por 6 a 1 e assume a ponta do Campeonato Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2023 - 14:06 Para compartilhar:

O Manchester City confirmou o seu favoritismo ao golear o Bournemouth por 6 a 1 neste sábado, jogando diante de sua torcida, para ostentar a liderança provisória do Campeonato Inglês. O triunfo foi praticamente garantido no primeiro tempo, quando a equipe do técnico Pep Guardiola fez três gols em sete minutos. Na etapa final, a equipe balançou a rede mais três vezes e fechou o marcador. Sinisterra, que entrou no segundo tempo, descontou para os visitantes.

O resultado levou o City aos 27 pontos e ao primeiro lugar na tabela. No entanto, o lugar no topo pode ser perdido já que o Tottenham (26 pontos) encara o Chelsea, na segunda-feira, e recupera o primeiro posto na classificação em caso de triunfo.

O primeiro tempo foi jogo de um time só, com o City pressionando o rival desde o início em busca da vitória. A insistência só teve resultado a partir dos 30 minutos. Doku abriu a contagem ao tabelar com Rodri e finalizar de primeira. Embalado pelo apoio da torcida, o time da casa ampliou logo depois com Bernardo Silva completando um cruzamento da direita.

O massacre ficou completo aos 37 minutos. Após cobrança de escanteio, Doku mais uma vez mostrou o seu faro de artilheiro ao se livrar da marcação e acertar um arremate cruzado para fazer 3 a 0 e praticamente definir a vitória.

Na volta do intervalo, o panorama não mudou e o City seguiu com fome de gols. Melhor em campo, Doku acabou sendo decisivo para a sua equipe voltar a marcar. Ele carregou a bola para dentro da área e descobriu Foden livre para chutar firme e ampliar para 4 a 0 aos 18 minutos.

O Bournemouth ainda conseguiu diminuir, mas em nenhum momento deu sinais de uma reação. Zbarnyi fez o cruzamento e Sinisterra venceu a marcação de Walker antes de chutar na saída do goleiro Ederson.

O Manchester City, no entanto, não se acomodou e continuou a pressionar o rival em seu campo de defesa. A recompensa veio em forma de quinto gol. Bernardo Silva foi lançado e encobriu o goleiro Radu. Já no final do confronto, Aké fechou a goleada em 6 a 1 ao marcar um gol de peixinho.

Mais quatro jogos aconteceram na rodada deste sábado. O Brentford recebeu o West Ham e garantiu mais três pontos ao superar o rival por 3 a 2. O Crystal Palace obteve um importante resultado ao derrotar o Burnley por 2 a 0 fora de casa. Mesmo jogando diante de sua torcida, o Everton não passou de um empate de 1 a 1. Com um gol nos acréscimos, Sheffield United arrancou um importante resultado ao bater o Wolverhampton por 2 a 1.

