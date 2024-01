Mamma Bruschetta recebe alta de hospital e comemora: ‘Estou ótima’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/01/2024 - 22:09 Para compartilhar:

Mamma Bruschetta recebeu alta do hospital em que estava internada neste sábado, 20. Ela publicou a informação em um vídeo no Instagram e emendou com um “Até breve” aos fãs.

“Já recebi alta. Estou saindo para minha casa completamente sã, vou continuar os tratamentos em casa. Estou ótima. Quero agradecer aos médicos e funcionários do hospital São Luiz”, informou.

A apresentadora de 74 anos estava internada para tratar sintomas de pneumonia e arritmia cardíaca, após ter passado mal com falta de ar, tosse e dores no peito no dia 12 de janeiro. Desde então ela chegou a ser hospitalizada na UTI.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias