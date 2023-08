Maiara sobe ao palco 5 dias depois de cirurgia plástica: ‘Entrei nas facas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2023 - 4:42 Compartilhe

Maiara e Maraisa surpreenderam fãs nesta quinta-feira, 10, com a notícia de uma cirurgia plástica feita por Maiara. O anúncio foi feito durante um show da dupla em Serrana, interior de São Paulo, e um fato inusitado chamou a atenção: a cantora havia passado pelo procedimento apenas cinco dias antes.

“Deu tempo de dar uma ‘recauchutada’. Logo, logo, vocês vão ver o resultado. Aproveitei e entrei nas facas. Ainda estou ’empalada'”, contou a sertaneja. “Cheguei tremendo de medo. Falei: ‘Gente, será que eu vou conseguir cantar?’ E a voz saiu tinindo! Está melhor do que nunca”, comemorou.

Na sequência, ela ainda brincou: “Vai ficar melhor ainda, agora tô mais bonita e vou ficar mais gostosa.”

Maraisa, por sua vez, aproveitou a oportunidade para tietar a irmã. “Sempre foi gostosa, é que mulher inventa, gente […] Com cinco dias a mulher já está no palco. Pode ter neném e fazer show no mesmo dia. A Maiara realmente tem que ser estudada pela NASA.”

Nas redes sociais, fãs da dupla elogiaram o profissionalismo e o amor de Maiara pela profissão.

Confira:

Definitivamente a Maiara precisa ser estudada pela NASA! Com 5 dias de cirurgia, ela ja tava fazendo show 😍 pic.twitter.com/S8eSrzFotV — Sofreneja 🍺 (@SofrenejaOf) August 11, 2023

