Lula embarca para o Pará, onde lançará o novo Luz para Todos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca às 9h de sexta-feira, dia 4, para Parintins, no Pará. Ele lançará na cidade a nova edição do programa Luz Para Todos. Também inaugurará a ligação dos municípios de Itacoatiara (AM), Parintins (PA) e Juriti (PA) ao Sistema Interligado Nacional (de produção e transmissão de energia elétrica).

Os atos estão marcados para as 11h, no centro de Parintins. Lula também assinará decreto sobre a interligação elétrica de países da América do Sul.

Depois, o petista vai para Santarém. A saída está marcada para 12h45 e a chegada, para 14h10. Ele deverá passar o fim de semana em Alter do Chão, cidade próxima conhecida por suas praias de água doce do rio Tapajós. O presidente retorna a Santarém para compromissos políticos na segunda-feira, 7.

Lula emendará uma série de compromissos fora de Brasília na próxima semana. No dia 8, começa a Cúpula dos Países Amazônicos, em Belém. O presidente participa, e depois vai direto para o Rio de Janeiro, onde lançará a nova versão do PAC.

A próxima semana de trabalho do presidente em Brasília será a que começa no dia 14. A partir desta data é possível que as conversas entre governo e Centrão para a entrada do bloco na base aliada se afunilem.

