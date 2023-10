Luisa Mell monta trabalho de resgate a brasileiros com pets em Israel

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2023 - 21:10 Compartilhe

Luisa Mell, ativista da causa animal, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 11, para pedir ajuda aos seus seguidores sobre brasileiros presos na guerra de Israel e que não estejam conseguindo voltar ao Brasil com seus animais de estimação.

De acordo com ela, existe um contato direto entre ela e o governo israelense para que as pessoas consigam embarcar com seus pets, porém faltam informações para que possam conseguir um voo de volta para casa.

“Estou em contato com governo de Israel, preciso saber se tem brasileiros que não estejam conseguindo embarcar com seus pets. Se você conhece alguém lá, preciso disso rápido”, disse Luisa, que é judia.

A ativista lembrou que muitos deles têm desembarcado no Brasil em voos da FAB (Força Aérea Brasileira), mas há quem tente pegar voos comerciais.

“Preciso do número do voo, nome, tamanho do pet e data para passar para uma ativista que está em contato comigo. Ela, inclusive, está com parentes sequestrados e mesmo assim tenta me ajudar”, garantiu.

O primeiro grupo de brasileiros repatriados de Israel chegou a Brasília ainda na madrugada desta quarta-feira, 11, trazendo relatos de pânico.

O voo da FAB já repatriou 211 cidadãos que solicitaram ajuda do governo brasileiro. Os ataques do grupo terrorista Hamas começaram no último sábado, 7.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luisa Mell (@luisamell)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias