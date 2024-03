Luan Santana faz aniversário de 33 anos e ganha homenagem da namorada, Jade Magalhães: ‘Você me inspira’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/03/2024 - 16:48 Para compartilhar:

Jade Magalhães usou o Instagram, nesta quarta-feira, 13, para homenagear o namorado, o cantor Luan Santana, que está fazendo seu 33º aniversário. A influenciadora publicou uma linda homenagem com um registro do casal em clima de romance.

“Antes de aproveitarmos muito o seu dia, quero deixar aqui registrado. Enquanto te olho a só alguns passos de mim, agradeço pela sua vida, por poder viver, crescer e sorrir com você!! Parabéns, meu amor!! Que você viva o extraordinário!!”, derreteu-se ela pelo amado.

“Conheci um menino sonhador e, hoje, tenho orgulho do homem que você se tornou, realizando todos os desejos do seu coração. Desejo um novo ciclo repleto de bons momentos, prosperidade e luz!! Te amo e amo o que somos juntos. Amo te ver sorrindo pra mim e amo a leveza dos nossos momentos. Que Deus te permita ser luz na vida das pessoas. Você me inspira”, finalizou ela na legenda da postagem.

No mês passado, Jade e o sertanejo confirmaram que estão juntos novamente, para o delírio dos fãs, que torciam pela volta do casal.

