Liverpool sofre mas vence Sheffield (3-1) e recupera liderança da Premier League

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/04/2024 - 20:14 Para compartilhar:

O Liverpool sofreu mais do que o esperado para vencer o lanterna Sheffield United (3-1), com dois gols no segundo tempo que recolocaram a equipe de Anfield na liderança nesta quinta-feira (4), pela 31ª rodada da Premier League em que o Chelsea conseguiu uma virada épica sobre o Manchester United (4-3).

O argentino Alexis Mac Allister (76′) e o holandês Cody Gakpo (90′) fizeram a alegria dos torcedores locais na reta final de uma partida em que o Liverpool foi menos superior e brilhante do que o habitual.

“Nosso jogo não foi bom até as substituições. Temos que admitir. Às vezes precisamos mudar os jogos no banco quando é necessário. Com isso estou muito feliz”, disse o técnico Jürgen Klopp.

Na tabela, Liverpool recuperou a liderança, agora com 70 pontos, dois a mais que o Arsenal (2º, 68 pontos) e três a mais que o Manchester City (3º, 67), atual tricampeão.

Os três times que ocupam o ‘pódio’ venceram assim os duelos desta rodada de meio de semana, a 31ª, mantendo assim o suspense a um mês e meio do desfecho do campeonato.

Arsenal e Manchester City haviam colocado pressão sobre o Liverpool com suas respectivas vitórias na quarta-feira contra Luton (2-0) e Aston Villa (4-1), mas os ‘Reds’ também responderam com uma vitória.

O Liverpool abriu o placar nesta quinta com uma dose de sorte, aos 17 minutos, quando uma falha do goleiro Ivan Grbic ao tentar afastar foi aproveitado pelo uruguaio Darwin Núñez, que fez 1 a 0.

O Sheffield United, que tem os piores números ofensivos desta Premier League, respondeu empatando na segunda etapa (59′) com um gol de Conor Bradley quando tentava desviar de cabeça.

O empate em 1 a 1 despertou os temores do Liverpool mas Mac Allister devolveu a vantagem a seu time com uma bomba aos 76 minutos. Seu gol recolocou os donos da casa no caminho do título e confirmou o grande momento do jogador campeão mundial com a Argentina em 2022 já que ele marcou três gols e deu quatro assistências nos últimos seis jogos da Premier League.

De cabeça, Gakpo fechou o placar em 3 a 1 aos 90 minutos, finalizando um cruzamento de Andy Robertson.

O Liverpool chegará, portanto, como líder ao jogo de domingo, pela 32ª rodada, na qual disputará o emblemático ‘Northwest Derby’ contra o Manchester United, em Old Trafford.

– Virada épica do Chelsea –

O United chegará a esse jogo abalado após sofrer uma derrota incrível: vencia por 3 a 2 até os 90’+9 e acabou perdendo por 4 a 3 apenas dois minutos depois, com gols de Cole Palmer (90’+10 de pênalti e logo em seguida aos 90’+11).

Foi um final apoteótico de uma partida insana em que o Chelsea abriu uma vantagem de 2 a 0 logo aos vinte minutos, com um gol de Conor Gallagher (4′) e outro pênalti marcado por Palmer (19′).

O argentino Alejandro Garnacho liderou então a reação do United. Ele balançou as redes duas vezes, marcando o primeiro e o terceiro gol (34′ e 67′) e o português Bruno Fernandes fez o segundo para os ‘Red Devils’ (39′).

O United levou essa vantagem até o final do duelo, até que os dois gols de Palmer deixaram os três pontos em Stamford Bridge quando ninguém esperava.

“É um triunfo enorme, um momento que nos dá um grande impulso, que nos dá a motivação de que precisamos”, disse Palmer à BBC. “Foi uma loucura!”, comemorou o jogador.





O pesadelo do United também foi acompanhado pela lesão do zagueiro francês Raphaël Varane, que foi substituído por Jonny Evans, que também teve de deixar o campo devido a uma contusão.

Diante desses desfalques na defesa, com Victor Lindelöf e Lisandro Martínez afastados há muito tempo, o técnico holandês Erik Ten Hag teve que recorrer ao francês Willi Kambwala, de 19 anos, para terminar o jogo.

O Chelsea está em décimo, enquanto o Manchester United (6º) vê diminuírem ainda mais as suas chances de entrar no ‘Top 4’ para estar na próxima Liga dos Campeões. Os Red Devils ainda estão 11 pontos atrás do quarto colocado, o Aston Villa.

— Jogos da 31ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Terça-feira:

Nottingham – Fulham 3 – 1

Newcastle – Everton 1 – 1

Burnley – Wolverhampton 1 – 1

AFC Bournemouth – Crystal Palace 1 – 0

West Ham – Tottenham 1 – 1

– Quarta-feira:

Arsenal – Luton Town 2 – 0





Brentford – Brighton 0 – 0

Manchester City – Aston Villa 4 – 1

– Quinta-feira:

Liverpool – Sheffield United 3 – 1

Chelsea – Manchester United 4 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 70 30 21 7 2 70 28 42

2. Arsenal 68 30 21 5 4 72 24 48

3. Manchester City 67 30 20 7 3 67 29 38

4. Aston Villa 59 31 18 5 8 63 46 17

5. Tottenham 57 30 17 6 7 62 44 18

6. Manchester United 48 30 15 3 12 43 44 -1

7. West Ham 45 31 12 9 10 50 55 -5

8. Newcastle 44 30 13 5 12 64 52 12

9. Brighton 43 30 11 10 9 51 46 5

10. Chelsea 43 29 12 7 10 53 50 3

11. Wolverhampton 42 30 12 6 12 43 47 -4

12. AFC Bournemouth 41 30 11 8 11 44 53 -9

13. Fulham 39 31 11 6 14 47 50 -3

14. Crystal Palace 30 30 7 9 14 34 50 -16

15. Brentford 28 31 7 7 17 42 55 -13

16. Everton 26 30 8 8 14 31 42 -11

17. Nottingham 25 31 7 8 16 39 53 -14

18. Luton Town 22 31 5 7 19 43 64 -21

19. Burnley 19 31 4 7 20 32 66 -34

20. Sheffield United 15 30 3 6 21 28 80 -52

./bds/jta/dr/aam/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias