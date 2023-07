LG celebra 10 anos de OLED e apresenta TV wireless

André Cardozoi André Cardozo https://istoe.com.br/autor/andre-cardozo/ 14/07/2023 - 10:02 Compartilhe

Em evento realizado nesta quinta-feira (13) em São Paulo, a LG celebrou 10 anos de história de sua linha de TVs OLED. No evento, a empresa exibiu sua linha atual de aparelhos, incluindo o modelo Signature OLED M3, que precisa de apenas um fio para funcionar. Ao longo destes 10 anos, a companhia atingiu a marca de 15 milhões de TVs OLED vendidas.

Entre as inovações relembradas no evento estão a TV Signature OLED R, com tela enrolável, e a LG OLED Flex, com curvatura flexível. Outro destaque da linha de OLED da LG, a Signature OLED M3 precisa apenas do cabo de energia para funcionar. Cabos de serviços como TV a cabo e videogame são ligados em uma caixa separada, que por sua vez se comunica com a TV de modo sem fio. A TV tem tela de 97 polegadas e resolução 4K. A LG anunciou ainda que sua primeira TV OLED com 8K, a OLED Z3, será lançada em breve no Brasil.

Rivalidade coreana

Com o enfraquecimento das japonesas Sony, Sharp e Panasonic, as coreanas LG e Samsung passaram a dominar o mercado de TVs a partir dos anos 2000. Segundo a consultoria Omdia, a Samsung liderou as vendas de TV em 2022, com cerca de 30% de market share, seguida pela LG, com 17%. Nos últimos anos, a dupla coreana vem lidando com a crescente competição de companhias chinesas, como HiSense e TCL.