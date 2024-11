Leticia Colin vive affair com ator Gabriel Stauffer, diz jornal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2024 - 7:52 Para compartilhar:

Ao que tudo indica, a fila andou para Leticia Colin, 34 anos. A atriz, que anunciou separação de Michel Melamed, 48 anos, há quatro meses, estaria vivendo um affair com o também ator Gabriel Stauffer, 36.

Os dois têm sido vistos circulando juntos pela noite carioca, mas mantêm a relação longe dos holofotes, segundo o jornal “Extra”.

A intérprete de Zélia na nova novela das 18h, “Garota do Momento”, da Globo, foi casada durante nove anos com o também ator e diretor Michel Melamed, com quem teve um filho, Uri, de 5 anos de idade.

Os dois anunciaram a separação em julho deste ano. Já Stauffer, que viveu Gustavo na primeira fase da novela “Pantanal” (2021), foi casado com a atriz e contorcionista Natasha Jascalevich, de “Todas as Mulheres do Mundo”. Os dois ficaram juntos pelo mesmo tempo que Colin e Melamed.

Ainda de acordo com a publicação, pessoas próximas a Colin confirmaram que ela está vivendo uma relação sem rótulos com Stauffer. “Quando se encontram ficam juntos, são atores, frequentam o mesmo círculo. Mas nada sério por enquanto”, contou a fonte.

Recentemente entrou, Stauffer contou que entrou em um aplicativo de relacionamentos para “dar uns beijos” durante a primeira viagem sozinho que fez ao exterior e nunca imaginou que prints do seu perfil no app fossem vazar.