Leticia Colin anuncia que mudará de casa após separação: ‘Começando o processo’

Leticia Colin, 34 anos, anunciou, nesta sexta-feira, 1°, que está nos preparativos para se mudar de casa, após o fim de seu casamento com o ator e diretor Michel Melamed. Os dois estavam juntos há nove anos e são pais de Uri, de 4.

Em uma vídeo um postado nos Stories do Instagram, a atriz contou que está no início do processo.

“Estou começando o processo da minha mudança de casa e vou mostrar para vocês duas maravilhosas que estão me ajudando”, disse ela.

Em uma publicação seguinte, ela posou ao lado das arquitetas responsáveis pelo projeto de uma nova residência.

“A vida é a arte do encontro, sempre! Vem projeto muito especial e cheio de vida por aí”, escreveu ela.

Leticia e Melamed anunciaram a separação em julho deste ano.